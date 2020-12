Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ιερώνυμου για τη λειτουργία των εκκλησιών

Τι συζήτησαν ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο.





Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνομιλία που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη σημαντική βοήθεια που έχει προσφέρει τόσο ο ίδιος, όσο και η Εκκλησία, στη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Προσθέτουν επίσης ότι ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τα επιδημιολογικά δεδομένα σε ολόκληρη χώρα και συζήτησαν για το θέμα της λειτουργίας των εκκλησιών κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων στις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν αυτή τη χρονιά.

Συμπληρώνουν ότι ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στις αποφάσεις της Επιτροπής των ειδικών τις οποίες η κυβέρνηση θα ακολουθήσει και κάλεσε την Εκκλησία να τις τηρήσει με αυστηρότητα, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας.