Εντοπίστηκε η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί με δύο φίλες της

Οι δύο ανήλικες φίλες της είχαν βρεθεί στις αρχές του μήνα, ενώ τα ίχνη της 16χρονης δεν είχαν εντοπιστεί.

Βρέθηκε η 16χρονη Αμάντα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 21 Νοεμβρίου από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Η ίδια είχε χαθεί μαζί με μία 15χρονη και μία 13χρονη φίλη της, οι οποίες όμως στη συνέχεια εντοπίστηκαν δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών τους ανθρώπων που τις αναζητούσαν.

Ωστόσο η 16χρονη Αμάντα δεν είχε δώσει σημεία ζωής για περισσότερες από 20 ημέρες. Τελικά η νεαρή εντοπίστηκε και έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Ο Οργανισμός θα βρίσκεται κοντά στις ανήλικες για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν.