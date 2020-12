Πολιτική

Folli Follie: “φωτιές” από την έκθεση για εμπλοκή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ

Αδιάκοπη μαίνεται η σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας με την Κουμουνδούρου. “Πυρά” εκατέρωθεν, εξώδικα και ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ για την έκθεση από την οποία φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή πολιτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της Folli Follie, οι ισχυροί άνδρες της οποίας, ο ιδρυτής της Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο γιος του Τζώρτζης κλήθηκαν από την 35η ανακρίτρια για συμπληρωματικές απολογίες, αναφορικά με παραποιημένους ισολογισμούς της εταιρείας

Σε πρωινή ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε «Η ΝΔ έσπευσε χθες να υιοθετήσει συκοφαντικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις ξεκάθαρες απαντήσεις όλων και την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη. Σε αντίθεση όμως με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν κάποιος δεν έχει ακόμη απαντήσει, είναι η ίδια η ΝΔ. Αφού λοιπόν κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ψήφισε και η ίδια το 2018 την επίμαχη και δήθεν σκανδαλώδη τροπολογία; Ήταν και ο κος Μητσοτάκης στο «νταραβερι»; Και ακόμη χειρότερα για ποιο λόγο τον Μάιο του 2020, ως κυβέρνηση, στην κύρωση της ΠΝΠ προέβλεψε ακριβώς την ίδια παράταση για το καθεστώς πώλησης αφορολογήτων ειδών, που προέβλεπε η τροπολογία του 2018; Η ΝΔ για άλλη μια φορά πήγε για μαλλί και θα βγει κουρεμένη. Ας έχει όμως κατά νου ο κος Μητσοτάκης, ότι όσους αντιπερισπασμούς και να μεθοδεύσει, δεν μπορεί να κρύψει τα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η παταγώδης αποτυχία του στη διαχείριση της πανδημίας και της οικονομίας. Δυστυχώς, οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τα αδιέξοδα του κ. Μητσοτάκη κάθε μέρα».

Απαντώντας, η ΝΔ σε ανακοίνωσή της σημειώνει ««Ο ΣYΡΙΖΑ συνεχίζει να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα. Ας αφήσει τα πολλά λόγια και ας δώσει απαντήσεις για τα στελέχη του που εμφανίζονται ως “υποστηρικτές” προφυλακισμένων επιχειρηματιών, οι οποίοι “υπερέβαλαν εαυτόν για τον όμιλο”, για “τα κονδύλια” που θα κάλυπταν τις “ανάγκες” τους, για τις “παρεμβάσεις” στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τις καθυστερήσεις, την “ευνοϊκή μεταχείριση” και την “κατάθεση” τροπολογιών στην εταιρεία πριν κατατεθούν στη Βουλή. Κι όλα αυτά φυσικά “δένουν” με το γεγονός ότι ως κυβέρνηση, “έπαιζαν καθυστέρηση” όταν ήδη είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, κάνοντας πλάτες στους επιχειρηματίες. Όσο δεν απαντούν επιβεβαιώνουν πως τα νταραβέρια με υπόδικους επιχειρηματίες και όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο Folli Follie, είναι κομμάτι των δραστηριοτήτων του “μαγαζιού” ή ένα ακόμα “outsourcing”...».

Εν τω μεταξύ, ένας εκ των πολιτικών που φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο οποίος από την Δευτέρα έχει αρνηθεί κάθε μομφής, απέστειλε εξώδικο σε ιστοσελίδα, όπως αναφέρει, για «συκοφαντικά δημοσιεύματα» που εμπλέκουν το όνομά του στην υπόθεση της Folli Follie, σημειώνοντας σε αυτό ότι οι αρμόδιοι του site «επιδίδονται συστηματικά και εντατικά από χθες στην κατασυκοφάντησή μου, ότι δήθεν λειτούργησα ως ισχυρός σύμμαχος του ομίλου Folli Follie». Με το εξώδικο, «η ιστοσελίδα καλείται να δηλώσει και να διευκρινίσει προς πάσα κατεύθυνση «ότι ουδέν στοιχείο διαθέτει που να συνδέει αποδεδειγμένα τον Αλ. Φλαμπουράρη με τον όμιλο Folli Follie, τα πρόσωπα ή τις υποθέσεις αυτού και να ανακαλέσει οιαδήποτε αναφορά που επιτρέπει ή αφήνει «σκιές» τέτοιας συσχέτισης».

Νέος γύρος αντιπαράθεσης

Σε νεότερη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται ««Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την έρευνα για το μεγάλο σκάνδαλο της Folli Follie αποκαλύπτουν ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για τις παρεμβάσεις υπέρ των προφυλακισμένων επιχειρηματιών. Ο κ. Μπαλαούρας εμφανίζεται ξανά ως μεσολαβητής υπέρ των συμφερόντων της εταιρείας. Κι όλα αυτά την εποχή που οι αρχές και η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ “έπαιζαν καθυστέρηση” όταν ήδη είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο. Η υπόθεση ερευνάται από την Δικαιοσύνη και αναμένουμε τα αποτελέσματα της. Όμως προξενεί εντύπωση ότι τους τελευταίους μήνες μαρτυρίες από διαφορετικές σκοτεινές υποθέσεις εμπλέκουν συνεργάτες αλλά και τον ίδιο τον κ. Τσίπρα κάνοντας λόγο για "White Porscha", "μαγαζί", "outsourcing" κλπ. Οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να σκεπάσουν κάτω από το χαλί τέτοιες αποκαλύψεις. Οι πολίτες αναμένουν απαντήσεις».

Απαντώντας, η Κουμουνδούρου αναφέρει «η Ν.Δ. μπροστά στα αδιέξοδά της σε πανδημία και οικονομία συνεχίζει να επενδύει στη συκοφαντία. Διαρρέει στον Τύπο επιλεκτικά αποσπάσματα της έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου της Folli Follie, υιοθετώντας παντελώς ψευδείς, ασυνάρτητους και ανυπόστατους ισχυρισμούς του συνεργάτη των υπόδικων Κουτσολιούτσων, χωρίς κανένα στοιχείο που να τους τεκμηριώνει. Την ίδια στιγμή, όμως, αποκρύπτει επιμελώς το γεγονός ότι ο ίδιος ο συντάκτης της εν λόγω έκθεσης υπογραμμίζει εμφατικά πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ούτε «την ακρίβεια των ισχυρισμών του, ούτε αν όσα περιγράφονται είναι πραγματικά». Για τους συκοφαντικούς και ασυνάρτητους ισχυρισμούς του, ο συνεργάτης των υπόδικων σύντομα θα κληθεί να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη, ώστε να αποκαλυφθούν οι λόγοι αλλά και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί με τις ψευδείς του αναφορές. Η Ν.Δ. όμως αποκρύπτει επίσης επιμελώς και άλλες δυο βασικές πτυχές της υπόθεσης που κατεδαφίζουν τα περί μεθόδευσης καθυστερήσεων της διερεύνησης του σκανδάλου Folli Follie: Ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη, μόλις πριν λίγες μέρες, αρχειοθέτησε οριστικά τη δικογραφία για τυχόν ευθύνες και καθυστερήσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς στην συγκεκριμένη υπόθεση. Και ότι η ίδια η Ν.Δ. υπερψήφισε ως αντιπολίτευση και επανέφερε το 2020 ως κυβέρνηση την δήθεν «σκανδαλώδη» τροπολογία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με καθυστερήσεις στην υπόθεση. Στο δρόμο της λάσπης, λοιπόν, που διάλεξε ο κος Μητσοτάκης για να καλύψει τις εγκληματικές του ευθύνες για τη πορεία της πανδημίας, αλλά και τα αληθινά σκάνδαλα της διαχείρισής της με τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων, θα τον αφήσουμε μόνο του. Τα υπόλοιπα ενώπιον της δικαιοσύνης».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση σημειώνει «Η ιστορία της επίμαχης τροπολογίας προς όφελος της Folli-Follie αποδεικνύει ότι οι τροπολογίες που έρχονται σωρηδόν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δυστυχώς είναι εκδουλεύσεις του πολιτικού συστήματος, προς όφελος όχι του ελληνικού λαού αλλά των μεγάλων συμφερόντων. Η Ελληνική Λύση έχει καταγγείλει κατ’ επανάληψη το γεγονός και την εξυπηρέτηση άνομων και «βρώμικων» κέντρων μέσω της διαδικασίας των τροπολογιών και των φωτογραφικών διατάξεων στη Βουλή, δια τούτο και αποφεύγει να στηρίζει εκούσια ή ακούσια αυτές τις ύποπτες συναλλαγές. Όλα τα πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται, χωρίς καμιά ασυλία, απ' ευθείας στην δικαιοσύνη»