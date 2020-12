Οικονομία

Η Generali απέκτησε την AXA Ελλάδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, μέσω της επέκτασης της συμφωνίας bancassurance με την Alpha Bank μέχρι το 2040.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Η Generali προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της "AXA Ελλάδος - AXA Ασφαλιστική Α.Ε..", που ανήκουν στον Ομίλου AXA, για τίμημα ύψους € 165 εκατ., που αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο 12.2 επί των εσόδων του έτους 2019, και που θα υπόκεινται σε προσαρμογές κλεισίματος. Επιπλέον, η Generali έχει επαναδιαπραγματευτεί την συμφωνία συνεργασίας με την Alpha Bank για τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες. Συμφωνία που ίσχυε μέχρι σήμερα μεταξύ της AXΑ Ελλάδος και της τράπεζας, με λήξη το Μάρτιο του 2027, και πλέον έχει ανανεωθεί για άλλα 20 χρόνια από το κλείσιμο της συμφωνίας. Στην εν λόγω συμφωνία συμπεριλαμβάνονται μελλοντικές αμοιβές, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει της πορείας και αποδοτικότητας της συνεργασίας και θα αποδοθούν στην Alpha Bank από τις Ελληνικές επιχειρήσεις της Generali.

Η εξαγορά συνάδει με τη στρατηγική της Generali για την ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην Ευρώπη και την περαιτέρω επένδυσή της στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων και υγείας. Μέσω αυτής, η Generali ενισχύει την ηγετική της παρουσία στην ελληνική αγορά, κατακτώντας μία θέση στην τριάδα των μεγαλύτερων εταιρειών, τόσο στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων όσο και στον κλάδο υγείας και ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο ζωής.

Η AXA είναι μια κερδοφόρος εταιρεία, που συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πρώτων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, με ηγετική θέση στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων και υγείας και δυναμική παρουσία στον κλάδο ζωής. Το 2019, η AXA Ελλάδος παρουσίασε συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα ύψους € 168 εκατ. περίπου. Η AXA Ελλάδος διανέμει τα προϊόντα της κυρίως μέσω της Alpha Bank και ενός αποκλειστικού δικτύου περισσότερων από 600 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η Alpha Bank αποτελεί μία από τις κορυφαίες τράπεζες στην Ελλάδα. Εξυπηρετεί περίπου 3.1 εκ. πελατών στην Ελλάδα μέσω ενός δικτύου 347 καταστημάτων. Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο, που ανακοίνωσε το Νοέμβριο του 2019, οι εργασίες bancassurance της τράπεζας αποτελούν έναν από τους βασικούς μοχλούς κερδοφορίας της. Η συνεργασία με την Alpha Bank είναι ευθυγραμμισμένη με την στόχευση της Generali να ενδυναμώσει τις εργασίες της στο κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, αξιοποιώντας το κανάλι διανομής bancassurance.

Η εξαγορά της AXA Ελλάδος και η επέκταση της συμφωνίας με την Alpha Bank εντάσσεται στην στρατηγική αξιοποίησης κεφαλαίων και στοχευμένης αξιολόγησης ευκαιριών για κερδοφόρο ανάπτυξη της Generali.

Ο κ. Jaime Anchustegui Melgarejo, CEO International της Generali δήλωσε: «Η συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το τριετές στρατηγικό πλάνο “Generali 2021” του Ομίλου, για ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης στην Ευρώπη. Με την εξαγορά της AXA Ελλάδος και την αποκλειστική μακροπρόθεσμη συμφωνία διανομής με την Alpha Bank, η Generali ενισχύει αποφασιστικά τη θέση της στην τοπική αγορά, αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων και τον τρίτο στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Η συμφωνία θα μας επιτρέψει να βελτιστοποιήσουμε τη στρατηγική μας θέση στη χώρα, επιτρέποντας μια πολυκαναλική, δυναμική λειτουργία και εξασφαλίζοντας, σημαντικές οικονομίες κλίμακας για μια συνολικά πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία».

Ο κ. Πάνος Δημητρίου, CEO της Generali Hellas δήλωσε: «Η συμφωνία εξαγοράς συμπίπτει χρονικά με μία εξαιρετική περίοδο δυναμικής ανάπτυξης της Generali στην ελληνική αγορά και παγκοσμίως. Η σύναψη συνεργιών και η δημιουργία ενός επιχειρηματικού και ασφαλιστικού οικοσυστήματος αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της λειτουργίας μας. Η απόκτηση μίας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις μας και τις επιχειρηματικές μας επιτυχίες το προηγούμενο διάστημα, δίνουν ώθηση στο όραμά μας. Έχουμε πίστη στο μέλλον της ελληνικής αγοράς και της οικονομίας. Συνεχίζουμε να προχωράμε με οδηγό το στρατηγικό μας πλάνο και αξιοποιούμε τη νέα αυτή ευκαιρία για να παρέχουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας».

Ο κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε: «Η νέα συμφωνία με την Generali επιβεβαιώνει την προσήλωση της Alpha Bank να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Η σύναψη και η σφυρηλάτηση στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Alpha Bank, τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Καλωσορίζουμε την Generali και προσβλέπουμε σε μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία».

Η Generali δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1886 και είναι η 6η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, με μερίδιο αγοράς 5,3%. Η Generali προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους κλάδους ασφάλισης διαθέτοντας περισσότερους από 305.000 πελάτες της σε όλη την Ελλάδα. Το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας αποτελείται από σχεδόν 3.000 ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα σε εθνικό επίπεδο και υποστηρίζεται από 268 υψηλά καταρτισμένους εργαζομένους. Το 2019, τα συνολικά της εγγεγραμμένα ακαθάριστα ασφάλιστρα ανήλθαν σε περίπου € 218 εκατ.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις, όπως απαιτείται για συναλλαγές αυτού του τύπου.