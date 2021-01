Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Κανονικά το ματς με τον Αστέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιχνίδι ήταν στον "αέρα" καθώς τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού διαγνώστηκαν με κορονοϊό.

Μπορεί η σημερινή (3/1, 15:00) αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης να ήταν στον... αέρα, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού στο «στρατόπεδο» του «τριφυλλιού», ωστόσο η συνάντηση για την 14η αγωνιστική της Super League στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα διεξαχθεί κανονικά. Και αυτό γιατί τα συνολικά αποτελέσματα των τεστ ανίχνευσης κορονοϊού μοριακού ελέγχου που έκαναν σήμερα το πρωί οι «πράσινοι» έδειξαν μόνο τα τέσσερα κρούσματα που ήταν ήδη γνωστά από την αμέσως προηγούμενη εξέταση και ως εκ τούτου το σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι στις εξετάσεις που έγιναν χθες στην ομάδα ανιχνεύθηκαν τέσσερα νέα κρούσματα. Έτσι, αποφασίστηκε να γίνει άλλη μια σειρά τεστ σήμερα το πρωί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν προσβληθεί κι άλλα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει το σχετικό πρωτόκολλο, για να αναβληθεί μία αναμέτρηση του πρωταθλήματος, θα πρέπει στον τελευταίο έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται μία ομάδα, να βρεθούν τουλάχιστον πέντε θετικά δείγματα κορονοϊού μεταξύ των ποδοσφαιριστών.