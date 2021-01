Κοινωνία

Κορονοϊός: χειροπέδες σε γυναίκα που διοργάνωσε πάρτι

Η αστυνομία επενέβη κατόπιν καταγγελίας. Πόσα άτομα συμμετείχαν στο πάρτι.

Χειροπέδες σε μια 30χρονη πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, για τη διεξαγωγή ενός πάρτι εν μέσω κορονοϊού, στο οποίο συμμετείχε η ίδια και ακόμη 11 καλεσμένοι.

Το πάρτι έγινε στη σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά από καταγγελία δεν κατάφεραν να εντοπίσουν και τους υπόλοιπους 11 συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν προλάβει να αποχωρήσουν.

Η 30χρονη συνελήφθη ενώ της επιβλήθηκε και το σχετικό διοικητικό πρόστιμο των 3000 ευρώ.