Κοινωνία

Ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση ελήφθη μετά την επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων από την Ειδική Επιτροπή Λοιμωξιολόγων. Ποιες οδηγίες έχουν δοθεί.

Μαζί με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία από την ερχόμενη Δευτέρα θα επαναλειτουργήσουν και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Η απόφαση ελήφθη μετά την επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων από την Ειδική Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.

Η επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών σε καθημερινή βάση για όλα τα παιδιά θα γίνει με την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων και των οδηγιών.

Ειδικότερα, οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι:

Η χρήση μάσκας για τα παιδιά των βρεφονηπιακών είναι προαιρετική. Υποχρεωτική είναι η χρήση μη ιατρικής μάσκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους τους εργαζόμενους στους σταθμούς. Διαχωρισμός των αύλειων δραστηριοτήτων κατά τμήματα. Ειδική μέριμνα για τη σίτιση.

Η Yφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε σχετικά: «Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινωνικοποίησης στην ανάπτυξη των παιδιών αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ζωής και του καθημερινού προγράμματος των οικογενειών, αποφασίσαμε την επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών από την 11η Ιανουαρίου. Η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων εξετάζοντας πολύ προσεκτικά όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, έθεσε το πλαίσιο των οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία τους και βάσει αυτών λαμβάνουμε όλα τα μέτρα μεριμνώντας τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού όσο και των παιδιών».