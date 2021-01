Πολιτική

Τσίπρας για Θεοφάνια: τραγική και συνάμα κωμική η Κυβέρνηση

Επίθεση κατά του Μαξίμου εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφορικά με την τέλεση Θείας Λειτουργίας με πιστούς, παρά τις απαγορεύσεις.

«Η διαχείριση ακόμη και των περιοριστικών μέτρων που ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης, εξελίσσεται σε θέατρο του παραλόγου», αναφέρει σε ανάρτηση του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφορικά με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας για τα Θεοφάνια, αλλού παρουσία πιστών και σε λίγες περιπτώσεις χωρίς πιστούς.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμπλήρωσε «Προχθές μας είπαν κλειστές οι εκκλησίες τα Φώτα, σε αντίθεση με Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά, υπό τον φόβο συνωστισμού και αύξησης των κρουσμάτων. Η ιεραρχία διαφώνησε, αγνόησε τα μέτρα και σήμερα οι εκκλησίες άνοιξαν, όπως και τα Χριστούγεννα».

«Η κυβέρνηση όμως γιατί πανηγυρίζει ότι δεν έκανε βήμα πίσω; Τελικά εκτός από τραγικοί αποδεικνύονται συνάμα και κωμικοί».

ΚΙΝΑΛ: επί ΝΔ οι νόμοι δεν ισχύουν για όλους

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «επί ΝΔ αποδεικνύεται ότι οι νόμοι και τα διατάγματα του κράτους, δεν ισχύουν για όλους. Παρά τους κινδύνους και τις προειδοποιήσεις των ειδικών για την δημόσια υγεία. Η Κυβέρνηση ανακάλεσε ουσιαστικά τις αποφάσεις της και ο συνωστισμός σε εκκλησίες ήταν γεγονός. Νέες συγγνώμες τύπου Γεωργιάδη θα ηχούν πλέον ως κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και ανήκουν αποκλειστικά στον κ. Μητσοτάκη».

ΣΥΡΙΖΑ: Ομολογία ενοχής από Άδωνι Γεωργιάδη, να παρέμβει η δικαιοσύνη

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «Έχουν περάσει 24 ώρες από την κυνική ομολογία του κ. Γεωργιάδη πως η κυβέρνηση αγνόησε εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων για σκληρό λοκντάουν πριν του Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα η πόλη να θρηνήσει τα περισσότερα θύματα. Δεν περιμέναμε αυτό για να διαπιστώσουμε τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας. Με εκατοντάδες ανθρώπινες απώλειες στη Θεσσαλονίκη ωστόσο, περιμένουμε να δούμε τι άλλο πρέπει να ομολογήσει κάποιος για να παρέμβει η Δικαιοσύνη».