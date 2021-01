Αθλητικά

Ολυμπιακός: πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο

Τρία 24ωρα μετά το εμφατικό πέρασμά τους από την Τρίπολη, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εκτός έδρας κι επί του Παναιτωλικού.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της Super League με το πόδι στο... γκάζι.

Τρία 24ωρα μετά το εμφατικό πέρασμά του από την Τρίπολη (4-0 τον Αστέρα), οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εκτός έδρας κι επί του Παναιτωλικού με 2-1 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής (τέταρτη σερί νίκη) κι αποσπάστηκαν ξανά στο +9 απ’ τον δεύτερο Άρη και στο +13 από τον τρίτο ΠΑΟΚ. Ο Φορτούνης (4’) κι ο Ελ Αραμπί (65’) τα γκολ των Πειραιωτών, ισοφάρισε προσωρινά στο 48’ με πολύ ωραίο τέρμα ο Ταχάρ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να κάνει ένα αρκετά ευρύ ροτέισον στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, έχοντας στο μυαλό του (και) τον εξ αναβολής αγώνα της Τετάρτης (13/1) με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Άφησε εκτός ενδεκάδας τους Σα, Ραφίνια, Χολέμπας, Σεμέδο και Βαλμπουενά κι έριξε στο βασικό σχήμα τους Τζολάκη, Ντρέγκερ, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ και Μασούρα, ωστόσο δεν φάνηκε διαφορά στην αποτελεσματικότητα των «ερυθρολεύκων».

Μόλις στο 4’ από μακρινή πάσα του Σισέ, ο Ντρέγκερ έκανε εξαιρετικό κατέβασμα της μπάλας και τη γύρισε προς τον Φορτούνη, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε από θέση φορ να τη στείλει στα δίκτυα του Κνετ με αριστερό πλασέ στην κίνηση.

Στο 22’ ο Καμαρά «δοκίμασε» το πόδι του έξω από την περιοχή, όμως το σουτ του έφυγε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του γκολκίπερ του Παναιτωλικού, ενώ στο 35’ ο Μασούρας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 0-2, όταν υποδέχθηκε ωραία τη μπάλα από σέντρα του Ντρέγκερ, αλλά τον νίκησε στο τετ-α-τετ ο Κνετ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε από τα πρώτα λεπτά, με τον Παναιτωλικό να βγαίνει με πολύ μεγαλύτερο θάρρος στην επίθεση και να ισοφαρίζει στην πρώτη «επίσκεψή» του στα καρέ του Ολυμπιακού, με εξαιρετικό σε εκτέλεση γυριστό σουτ του Ταχάρ στο 48’, μετά σέντρα του Αριγίμπι.

Στο 61’ ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Εμβιλά, ο οποίος πλάσαρε ελάχιστα άουτ από τα τρία μέτρα, μετά από κόρνερ του Βαλμπουενά και πρώτη κεφαλιά απ’ τον Ελ Αραμπί, όμως στο 65’ οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εκ νέου το προβάδισμα. Ο Βρουσάι ξεπέρασε πολύ ωραία τον Μεντίνα, έδωσε στον Βαλμπουενά, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχασε την ισορροπία του, κατάφερε να βγάλει μία απίστευτη ασίστ στον Ελ Αραμπί, που δεν δυσκολεύτηκε να σημειώσει το 14ο εφετινό τέρμα του στη Super League.

Στο 68’ ο Ραντζέλοβιτς έκανε ωραία κίνηση και σουτ, όμως ο Κνετ μπλόκαρε σταθερά, με τον Ολυμπιακό να κατεβάζει... ταχύτητα στο τελευταίο 20λεπτο και να κάνει απλή διαχείριση του προβαδίσματός του και του αγώνα, φτάνοντας στη 13η νίκη του στο πρωτάθλημα σε 15 αγώνες.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Αζάντι, Κωνσταντόπουλος - Μπρούμα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τρ. Δέλλας): Κνετ, Μεντίνα (84’ Ντάλσιο), Μαλής, Κωνσταντόπουλος, Βάντερσον (70’ Περέιρα), Αρσούρα, Ταχάρ (85’ Τσιγγάρας), Αριγίμπι (70’ Μανθάτης), Ντίας, Μάζουρεκ, Αζάντι (61’ Βέργος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνος): Τζολάκης, Ντρέγκερ (85’ Ανδρούτσος), Σισέ, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Καμαρά, Εμβιλά, Μπρούμα (46’ Ραντζέλοβιτς), Φορτούνης (46’ Βαλμπουενά), Μασούρας (59’ Βρουσάι), Ελ Αραμπί (90'+3' Χασάν).