Αθλητικά

Έκτακτες εκλογές στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία μετά τις καταγγελίες Μπεκατώρου

Παραιτήσεις στην ΕΙΟ και προκήρυξη εκλογών μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη σε νεαρή ηλικία από παράγοντα του Αθλητισμού.

Η Ελληνική Ιστιοπλοΐκή Ομοσπονδία προκήρυξε σήμερα εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης, στον απόηχο των συγκλονιστικών καταγγελιών της Σοφίας Μπεκατώρου που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο, για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση από παράγοντα της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι των σωματείων «και μόνον αυτοί θα αποφασίσουν δημοκρατικά για την επόμενη ημέρα στην ιστιοπλοΐα», στις 14 Μαρτίου.

Εν τω μεταξύ μεταξύ, το διοικητικό συμβούλιό της ΕΙΟ, σε έκτακτη συνεδρίασή του έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των Αριστείδη Αδαμόπουλου, Γιάννη Παπαδημητρίου και Γιώργου Χριστόπουλου, με αποτέλεσμα τα τρία στελέχη να αντικατασταθούν από αναπληρωματικά μέλη και να γίνει ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

Η ανακοίνωση της ΕΙΟ έχει ως εξής:

«Σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δ.Σ της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να κάνει δεκτές τις παραιτήσεις των κ.κ. Αδαμόπουλου, Παπαδημητρίου και Χριστόπουλου.

2. Να αντικατασταθούν από τα αναπληρωματικά μέλη, την Ελένη Σιάγκρη και τον Αριστείδη Ρούσση.

3. Να γίνει ανασυγκρότηση του Δ.Σ που πλέον θα αποτελείται από τους κάτωθι παράγοντες

Πρόεδρος Αντώνης Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδροι Αγγελική Σέρφα Βεντουρή, Γιώργος Παπαστεφάνου και Αθανάσιος Πατητάρος, γενική γραμματέας Ανδρονίκη Αναστασίου, ειδική γραμματέας Ελένη Σιάγκρη, ταμίας Ιωάννης Βασιλειάδης, αναπληρωτής ταμίας Παντελής Παυλίδης, έφορος εκδηλώσεων και χορηγιών Χρήστος Δημητράκος, έφορος υλικού Αριστείδης Ρούσσης, έφορος εθνικών ομάδων Ιωάννης Μπέης, έφορος εγκαταστάσεων Δημήτρης Κακαλίκας, μέλος Απόστολος Παπαθανασίου και έφορος Β. Ελλάδος Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου.

4. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης και των άλλων οργάνων της ΕΙΟ στις 14 Μαρτίου όπου οι εκπρόσωποι των σωματείων και μόνον αυτοί θα αποφασίσουν δημοκρατικά για την επόμενη ημέρα στην ιστιοπλοΐα».