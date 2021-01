Κοινωνία

Κλειστά σχολεία στην Αττική

Αναλυτικά οι περιοχές όπου θα παραμείνουν και σήμερα κλειστά τα σχολεία. Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν προβλήματα.

Kλειστά θα παραμείνουν και σήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σε ορισμένους δήμους της Αττικής, όπου συνεχίζεται η χιονόπτωση και επικρατεί ισχυρός παγετός. Την απόφαση αυτή έλαβε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων δήμων.

Συγκεκριμένα, τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά μετά τη χθεσινή έντονη χιονόπτωση, είναι όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία

στους δήμους Ωρωπού και Διονύσου

στις δημοτικές ενότητες Βαρνάβα και Γραμματικού του δήμου Μαραθώνα

στις δημοτικές ενότητες Βιλλίων και Ερυθρών του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Η Περιφέρεια, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών δεδομένων, θα επαναξιολογήσει την κατάσταση το πρωί, ενώ συστήνει στους πολίτες, σε περιοχές που υπάρχει παγετός, να μετακινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες και συστάσεις των τοπικών αρχών.

Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες:

«Η ασφάλεια των μαθητών είναι η απόλυτη και μόνη προτεραιότητά μας. Μετά από σχετικά αιτήματα των δήμων της Αττικής, όπου τα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να είναι έντονα και να σημειώνονται χιονοπτώσεις και να επικρατεί ισχυρός παγετός, προχωρήσαμε στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά και αύριο Τρίτη τα σχολεία».

Κλειστά σχολεία στη Λέσβο

Λόγω παγετού, με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου, θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες, δηλαδή σήμερα Τρίτη 19 Ιανουαρίου και αύριο Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε χωριά στον βόρειο ορεινό όγκο του Λεπετύμνου.

Συγκεκριμένα, κλειστά θα μείνουν το νηπιαγωγείο Λεπετύμνου, το δημοτικό σχολείο Συκαμνιάς, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Μανταμάδου, τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία Κάπης, Κλειούς και Πελόπης και το νηπιαγωγείο της Νάπης.

Στον δήμο Μυτιλήνης με απόφαση του δημάρχου Στρατή Κύτελη, λόγω παγετού, σήμερα θα παραμείνει κλειστό το δημοτικό σχολείο Μεγαλοχωρίου. Επίσης, από τις 10 το πρωί θα λειτουργήσουν το νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Ταξιαρχών, το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Χαλίκων, το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Λουτρών, το 12ο νηπιαγωγείο Αλυφαντών και το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Αγιάσου. Τα υπόλοιπα σχολεία του δήμου Μυτιλήνης λειτουργούν κανονικά.

