Μπάιντεν: Με 17 διατάγματα θα “ξηλώσει”... τον Τραμπ

Στην αντίθετη όχθη από αυτήν που βρισκόταν ο προκάτοχός του, ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ θα δώσει από την πρώτη μέρα το «δείγμα γραφής» του.

Ο Τζο Μπάιντεν θα εκδώσει αμέσως μετά την είσοδό του στον Λευκοί Οίκο 17 προεδρικά διατάγματα που θα καταργούν σημαντικά μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ, με σημαντικότερα την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στην συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο Αντονι Φάουτσι θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΠΟΥ ήδη από αύριο, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζεφ Ζιντς, που συντονίζει την στρατηγική της κυβέρνησης Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

Για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει επίσης διάταγμα που θα καθιστά υποχρεωτική την χρήση μάσκας στα ομοσπονδιακά κτίρια και για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Με διάταγμα θα παραταθεί επίσης το μορατόριουμ για τις εξώσεις και για την αποπληρωμή φοιτητικών ομοσπονδιακών δανείων ως συνδρομή στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ο Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις βασικές του προτεραιότητες, θα απευθύνει ήδη από σήμερα μήνυμα προς τον ΟΗΕ ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορέσουν να επιστρέψουν στην συμφωνία του Παρισιού σε διάστημα ενός μηνός, σύμφωνα με την Τζίνα ΜακΚάρθι, υπεύθυνη για το θέμα στο προεδρικό επιτελείο.

Θα καταργήσει επίσης σειρά μέτρων απορρύθμισης τα οποία ελήφθησαν από τον απερχόμενο πρόεδρο ως προς περιβαλλοντικά θέματα και θα ανακαλέσει την άδεια που δόθηκε από τον Τραμπ για το επίμαχο σχέδιο του πετρελαιαγωγού Keystone XL ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική, θα βρεθεί επίσης στον αντίποδα του Τραμπ, καταργώντας το προεδρικό διάταγμα για την μετανάστευση με το οποίο ο απερχόμενος πρόεδρος απαγόρευσε, τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, την είσοδο πολιτών μίας σειράς, κυρίως μουσουλμανικών, χωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτό το μέτρο είχε τις ρίζες του στην ξενοφοβία και την μισαλλοδοξία» δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, ο επόμενος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας

Ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει επίσης πράξη για την διακοπή των εργασιών οικοδόμησης του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό και της χρηματοδότησής του από τον αμυντικό προϋπολογισμό, που προκάλεσε οξείες πολιτικές και δικαστικές διαμάχες κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν θα υποβάλει στο Κογκρέσο νομοσχέδιο για την μετανάστευση , προσφέροντας σε 700.000 ανθρώπους που έφθασαν ως παιδιά παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Dreamers, και σε άλλους παράτυπους μετανάστες δυνατότητα υπηκοότητας υπό όρους και προϋποθέσεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης επιπλέον πόρους για την ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου των συνόρων και ένα σχέδιο χορήγησης βοήθειας στο Σαλβαδόρ, την Γουατεμάλα, την Ονδούρα, χώρες καταγωγής της πλειονότητας των μεταναστών που φτάνουν στις ΗΠΑ, ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μία περίοδο τεσσάρων ετών.

Το τέταρτο μέτωπο είναι η αντιμετώπιση της φυλετικών ανισοτήτων. Ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει διάταγμα που θα δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αξιολογήσουν τις ανισότητες στα προγράμματα και τις πολιτικές τους, δήλωσε η Σούζαν Ράις, υποψήφια διευθύντρια του Συμβουλίου Εσωτερικής Πολιτικής.

Τα μέτρα αυτά θα είναι το πρώτο κύμα και θα ακολουθήσουν διατάγματα και προεδρικές πράξεις τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τα μέλη του επιτελείου του Τζο Μπάιντεν.

