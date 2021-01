Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας για εμβόλιο: η Ευρώπη να εξασφαλίσει τις πατέντες

Σε άρθρο του στο Politico, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην στρατηγική της ΕΕ να βασιστεί στην παραγωγική ικανότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια λίγων φαρμακευτικών.

Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση πατεντών και αδειών παραγωγής, όχι μόνο εμβολίων, αναφέρει σε άρθρο του στο Politico, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Aφού σημειώνει ότι οι επιστήμονες έκαναν το καθήκον τους στον υπέρτατο βαθμό προσθέτει ότι τώρα είναι η ώρα οι πολιτικοί να αφήσουν τις συμβατικές πολιτικές και τον φόβο μην ενοχλήσουν τα συμφέροντα των εταιριών, καθώς οι αποφάσεις που θα λάβουν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ζητά, μπροστά στο ενδεχόμενο έλλειψης εμβολίων, η ΕΕ να επανακαθορίσει την προσέγγισή της στο θέμα της προμήθειας των εμβολίων. Ασκεί κριτική στην στρατηγική της ΕΕ να βασιστεί στην παραγωγική ικανότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια λίγων φαρμακευτικών εταιριών προκειμένου να αναπτύξουν τα εμβόλια για ολόκληρο τον πληθυσμό της, χαρακτηρίζοντάς την « αδύναμη στρατηγική -τόσο πρακτικά όσο και επί της αρχής».

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου το πολυτιμότερο και πιο αναγκαίο αγαθό στον κόσμο -του οποίου η έρευνα και ανάπτυξη χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους ευρωπαίους φορολογούμενους- δεν μπορεί να διανεμηθεί όσο ευρέως γίνεται εξαιτίας των εταιρικών προτεραιοτήτων και της προφανώς περιορισμένης δυνατότητας παραγωγής των φαρμακευτικών εταιριών που το παρασκεύασαν. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρίες με εγκαταστάσεις παραγωγής εντός και εκτός της ΕΕ που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη συμπαραγωγή των εμβολίων συνεισφέροντας σε αυτήν την προσπάθεια».

Ακολούθως προτείνει: «Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει όσες άδειες παραγωγής εμβολίων και αλυσίδες παραγωγής μπορεί, και να αποκτήσει τις σχετικές πατέντες προκειμένου να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή δεξαμενή πατεντών. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε κράτος-μέλος, που διαθέτει τα μέσα και την υποδομή να παρασκευάσει εμβόλια, να κινητοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να επιταχύνει την παραγωγή, βάσει πάντα των προτύπων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)».

Σημειώνει ότι «αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως εχθρική κίνηση προς τη φαρμακευτική βιομηχανία, που έχει συμβάλει σημαντικά στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας. Αλλά χρειάζεται να είμαστε κατηγορηματικοί προκειμένου να εξασφαλισθεί μια αμοιβαίως αποδεκτή συμφωνία με τους κατόχους πατεντών στη βάση της καλής πίστης και στη λογική απόδοσης επένδυσης, οι οποίες αποτέλεσαν ήδη το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκαν προηγούμενες διαπραγματεύσεις της ΕΕ».

Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει: «είναι επιτακτική η ανάγκη να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά. Ο ιός εξαπλώνεται και μεταλλάσσεται, και ακόμη περισσότερες οικογένειες θα χάσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα τους προσεχείς μήνες αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την επαρκή ποσότητα εμβολίων εγκαίρως. Ταυτόχρονα, η υποστήριξη χωρών εκτός ΕΕ στη γειτονιά μας και αναπτυσσόμενων χωρών σε όλο τον κόσμο, είναι υψίστης σημασίας. Δεν έχουμε το περιθώριο να ζούμε στη δική μας «ευρωπαϊκή ζώνη ασφαλείας», ενώ οι γείτονές μας στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Βόρεια Αφρική ή τη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν ακόμα πιο σοβαρές ελλείψεις εμβολίων. Όπως δήλωσε ο ΠΟΥ, «κανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς».

Η ΕΕ οφείλει επειγόντως να ενισχύσει τη συνεισφορά της στο πρόγραμμα COVAX του ΠΟΥ, που έχει στόχο την εξασφάλιση δικαίου διαμοιρασμού των εμβολίων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε περισσότερες αλυσίδες παραγωγής του εμβολίου ώστε να συνεισφέρουμε στο COVAX και των προγραμμάτων εμβολιασμού χωρών εκτός ΕΕ».

Αφού σημειώνει ότι «τίποτα από αυτά δεν είναι ριζοσπαστικό, ούτε καν καινούριο», και θυμίζει και την «πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», καταλήγει: «Την ώρα που οι κοινωνίες μας ζουν υπό το βάρος του φόβου, της ανασφάλειας και της οικονομικής ύφεσης, η είδηση αποτελεσματικών εμβολίων έφερε ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Για να γίνει πράξη αυτή η ελπίδα, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί πρέπει να δώσουν το παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο και να εντείνουν τις προσπάθειές τους, διασφαλίζοντας ότι τα εμβόλια θα διανεμηθούν γρήγορα και δίκαια».