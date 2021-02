Παράξενα

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σκανδιναβίας: Ο μοναδικός θεατής θα το απολαύσει σε νησί (εικόνες)

Σε απομακρυσμένο νησί και χωρίς καμία παρέα θα έχει ένα άτομο την ευκαιρία να παρακολουθήσει ΟΛΕΣ τις ταινίες. Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία.

To μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Σκανδιναβίας θα πραγματοποιηθεί φέτος παρά την πανδημία του κορονοϊού, αλλά σε ένα απομακρυσμένο νησί και με έναν μόνο θεατή, μια υγειονομική υπάλληλο, η οποία επιλέχτηκε ανάμεσα σε 12.000 αιτηθέντες.

Η σουηδή νοσοκόμα και λάτρης του κινηματογράφου Λίζα Ένροτ επιλέχτηκε να είναι το μοναδικό πρόσωπο που θα παρακολουθήσει το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Γκέτενμποργκ.

Η Ένροτ θα περάσει μια εβδομάδα στο απομακρυσμένο νησί Πάτερ Νόστερ παρακολουθώντας την μια ταινία μετά την άλλη.

"Στον τομέα της υγείας έχω περάσει χρόνια ακούγοντας, εξετάζοντας και παρηγορώντας. Αισθάνομαι ότι δεν έχω πια καθόλου ενέργεια", είπε.

Το Πάτερ Νόστερ, στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Σουηδίας, είναι γνωστό για τον φάρο του.

"Ο αέρας, η θάλασσα, η δυνατότητα να συμμετέχεις σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος ζωής για μια εβδομάδα, όλα αυτά είναι πολύ ελκυστικά", δήλωσε η Ένροτ, η οποία θα κρατάει καθημερινά ημερολόγιο σε βίντεο που μετά θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της διοργάνωσης Μίργια Βέστερ δήλωσε: "Είναι ιδιαίτερα σωστό να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την μοναδική ευκαιρία σε έναν από τους πολλούς ήρωες του συστήματος υγείας μας, που όλοι τους εργάζονται τόσο σκληρά κατά της COVID-19."