Κορονοϊός: σε επιφυλακή η Ελλάδα για τρίτο κύμα πανδημίας

Την ανησυχία τους για τις μεταλλάξεις εκφράζουν οι λοιμωξιολόγοι. Το ΕΣΥ προετοιμάζεται για πιθανό τρίτο κύμα. Αύξηση κατά 42% στο ιικό φορτίο δείχνουν τα λύματα στην Αττική.

Υπό το φόβο μια νέας έξαρσης της πανδημίας και ενός τρίτου κύματος κορονοϊού, που θα μπορούσε να επιβάλει και αυστηρότερο ή και καθολικό lockdown βρίσκονται οι ειδικοί. Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού αλλά και η αύξηση των κρουσμάτων κατά 35 με 40% στην Αττική έχουν θέσει σε συναγερμό τη χώρα μας.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας προετοιμάζεται ήδη για ένα πιθανό τρίτο κύμα. Ο Βασίλης Κικίλιας συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη, ζητώντας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να είναι σε ετοιμότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Αττική, όπου καθημερινά έχουμε πλέον 50-80 νέες εισαγωγές ασθενών Covid στα νοσοκομεία της Αττικής.

Στην πρώτη ΥΠΕ που περιλαμβάνει το λεκανοπέδιο μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα είχαν γίνει 455 εισαγωγές, οι οποίες σήμερα έχουν φτάσει τις 547. Ενώ σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται πλέον 1.548 ασθενείς σε απλές κλίνες covid.

Αύξηση κατά 42% στο ιικό φορτίο δείχνουν τα λύματα στην Αττική. Συγκεκριμένα, τα 40.000 φθάνουν τα ενεργά κρούσματα, ενώ συμπτωματικοί είναι οι μισοί νοσούντες. Επί ποδός είναι οι Αρχές καθώς ο δείκτης μεταδοτικότητας, το RT στην Αττική έχει φτάσει στο 1,01 και στη νότια Ελλάδα στο 1,10. Οι λοιμωξιολόγοι τονίζουν ότι ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι κρίσιμοι και ασταθείς μήνες, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ενός ολικού lockdown σύντομα.

Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 543 νέα κρούσματα της λοίμωξης του κορονοϊού, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 157495. Επίσης, 248 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα.

Προβληματισμό προκαλούν τα 43 νέα κρούσματα στην Αχαΐα, που έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των Αρχών, όπως ειπώθηκε και κατά την έκτακτη επίσκεψη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Πάτρα.

Ανησυχία επικρατεί και για την κατάσταση στην Εύβοια, όπου βεβαιώθηκαν ακόμη 29 κρούσματα. Διψήφιος αριθμός νέων μολύνσεων καταγράφηκε την Δευτέρα και στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.