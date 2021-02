Κόσμος

Ισχυρή έκρηξη στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε από την έκρηξη που σημειώθηκε σε πόλη της Γερμανίας.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου που σημειώθηκε στην πόλη Μέμινγκεν της Βαυαρίας, ανέφερε η εφημέριδα Bild επικαλούμενη μια εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Εξάλλου η εφημερίδα πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να σημειωθεί νέα έκρηξη στο κτίριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Augsburger Allgemeine, η έκρηξη σημειώθηκε στα γραφείο του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού περίπου στις 06:00 (07:00 ώρα Ελλάδας), ενώ πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει εκκενώσει την περιοχή και ότι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι ελαφρά.

Η έκρηξη πιθανόν να οφείλεται σε πρόβλημα στον αγωγό φυσικού αερίου που περνά κάτω από τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται το κτίριο, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη αστυνομικές πηγές.