Η κακοκαιρία “Μήδεια” φέρνει πολικές θερμοκρασίες και χιόνια

Ψυχρές αέριες μάζες πλησιάζουν ήδη προς τη χώρα μας. Πότε θα την επηρεάσουν. Ποιες περιοχές θα πλήξει περισσότερο. Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία εν όψει της κακοκαιρίας.

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν, από το Σάββατο, σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα διατηρηθούν έως τουλάχιστον τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, εξαιτίας της επερχόμενης κακοκαιρίας «Μήδειας», σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Οι ψυχρές αέριες μάζες που βρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, πλησιάζουν ήδη προς τη χώρα μας και από το Σάββατο θα επηρεάσουν αρχικά τα βόρεια και στη συνέχεια τα υπόλοιπα τμήματα της Ελλάδας.

Συνθήκες παγετού θα επικρατήσουν σε μεγάλο τμήμα της χώρας και ολικού παγετού στα κεντρικά και βόρεια. Θα υπάρξουν πυκνές χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ακόμα και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο, ενώ θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες από την Κυριακή.

Όμως, πριν από την έλευση της κακοκαιρίας «Μήδεια», σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Τα φαινόμενα έως το μεσημέρι στα δυτικά και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά, ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά και να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα (κεραυνοί).

Παράλληλα, με θυελλώδεις εντάσεις θα πνέουν οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα, ενώ στο Ιόνιο οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν σε ένταση τα επτά μποφόρ.

Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία εν όψει της κακοκαιρίας

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 11/02 στις 17.00, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (κτίριο Φάρος), για το βέλτιστο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων, ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας κατά τις επόμενες ημέρες.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, επίσης, από πλευράς Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιος Καραγιάννης, οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου και του ΔΕΔΔΗΕ.