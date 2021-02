Πολιτική

Κορονοϊός: Έκανε το εμβόλιο ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος (εικόνες)

Ο τέως βασιλιάς ακολούθησε τη διαδικασία που ορίζει το πρωτόκολλο.

Στο Νοσοκομείο Ναυπλίου βρέθηκε, σήμερα, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, προκειμένου να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Τον τέως βασιλιά υποδέχθηκαν ο διοικητής 6ης ΥΠΕ, Γιάννης Καρβέλης, και ο διοικητής του νοσοκομείου Αργολίδας, Θοδωρής Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα argonafplia.gr, ο Κωνσταντίνος, αφού ακολούθησε τη διαδικασία που ορίζει το πρωτόκολλο, συμπληρώνοντας το σχετικό έγγραφο, εμβολιάστηκε και στη συνέχεια μετέβη σε αίθουσα αναμονής, όπου παρέμεινε για 15 λεπτά, όπως προβλέπεται, για λόγους ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: argonafplia.gr