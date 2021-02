Κοινωνία

Νίκος Μαζιώτης: Επιστολή για το τροχαίο με την Πόλα Ρούπα (εικόνες)

Ο φυλακισμένος σύντροφος της Ρούπα καταλογίζει ευθύνες για την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής της. Ποιους κατηγορεί.

Ευθύνες για την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής της Πόλας Ρούπα καταλογίζει ο φυλακισμένος σύντροφός της Νίκος Μαζιώτης, μετά το τροχαίο κατά τη μεταφορά της από το Εφετείο στις φυλακές Ελαιώνα.

Όπως μάλιστα αναφέρει σε επιστολή του «την ευθύνη για την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής της συντρόφισσας και για οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα την έχουν κατά σειρά ιεραρχίας και προτεραιότητας, το υπουργείο ΠροΠο και πιο συγκεκριμένα ο Χρυσοχοΐδης, η γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής Νικολάου, η ΚΕΜ και τελευταία οι αστυνομικοί της ΕΟΜ».

Αναλυτικά η επιστολή του Νίκου Μαζιώτη:

"Χθες,11/2, μετά τη συνεδρίαση του εφετείου της 3ης δίκης του Επαναστατικού Αγώνα όπου δικάζεται η συντρόφισσα Πόλα Ρούπα για την επίθεση της οργάνωσης στο παράρτημα της ΕΚΤ, της ΤτΕ, το γραφείο του ΔΝΤ το 2014, η κλούβα της Ειδικής Ομάδας Μεταγωγών (ΕΟΜ) που μετέφερε τη συντρόφισσα πίσω στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών ενεπλάκη σε τροχαίο στη λεωφόρου Κηφισού χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί η συντρόφισσα σοβαρά. Το δικαστήριο που γίνεται στην ειδική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού είχε διακόψει για τις 3/3. Έχουμε αναφερθεί ήδη στο ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 που έχουν ξεκινήσει οι δύο τελευταίες δίκες του Επαναστατικού Αγώνα, το εφετείο για την επίθεση στο παράρτημα της ΕΚΤ, ΤτΕ και το ΔΝΤ για την οποία η συντρόφισσα π. Ρούπα έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και 26 χρόνια και το εφετείο για την απόπειρα απόδρασης με το ελικόπτερο το 2016 για την οποία έχει καταδικαστεί σε 80 χρόνια κάθειρξης, η συντρόφισσα έχει ήδη μεταχθεί δεκάδες φορές από τον Ελαιώνα προς το Κορυδαλλό και αντίστροφα. Το πρόσχημα για τις συνεχείς μεταγωγές είναι υποτίθεται ότι όταν το διάστημα μεταξύ 2 συνεδριάσεων είναι πάνω από 10ημέρες, ‘‘τυπικά’’ ο/η κρατούμενος/η μπορεί να μετάγεται πίσω στη φυλακή που ανήκει. Όμως ιδιαίτερα σε πολύμηνες και χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες, αυτό δεν εφαρμόζεται.

Η Πόλα Ρούπα είναι η μοναδική κρατούμενη που υφίσταται ένα τέτοιο καθεστώς εξαίρεσης όπου μετάγεται τόσο συχνά και πολλές φορές αυθημερόν όταν τελειώνει η διαδικασία στις φυλακές Κορυδαλλού και μπαίνει κάθε φορά σε καθεστώς καραντίνας για 2 εβδομάδες λόγω COVID-19 είτε στο Κορυδαλλό είτε στον Ελαιώνα πράγμα που δυσχεραίνει την επικοινωνία με την οικογένεια, τον γιο μας και τους δικηγόρους. Πέρα από την έκθεση στο κίνδυνο μόλυνσης με τον COVID-19 με τις συνεχείς μεταγωγές με τις κλούβες των μεταγωγών και τους αστυνομικούς της ΕΟΜ, οι συχνές ειδικές μεταγωγές της πραγματοποιούνται με βιασύνη και ιλιγγιώδη ταχύτητα αυξάνοντας και το κίνδυνο τροχαίου, πράγμα που επιβεβαιώθηκε χθες με το τροχαίο που ενεπλάκη η κλούβα της ΕΟΜ που μετέφερε τη συντρόφισσα ακόμα μια φορά από το Κορυδαλλό στον Ελαιώνα.

Την ευθύνη για την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής της συντρόφισσας και για οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα την έχουν κατά σειρά ιεραρχίας και προτεραιότητας, το υπουργείο ΠροΠο και πιο συγκεκριμένα ο Χρυσοχοΐδης, η γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής Νικολάου, η ΚΕΜ και τελευταία οι αστυνομικοί της ΕΟΜ. Οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα με τις συχνές μεταγωγές δεν θα είναι ‘‘ατύχημα’’ αλλά δόλια και εσκεμμένη προσπάθεια έκθεσης της ζωής της συντρόφισσας Ρούπα σε κίνδυνο με οποιαδήποτε συνέπεια γνωρίζουν οι παραπάνω υπεύθυνοι, είτε σοβαρός τραυματισμός είτε κατά της ζωής της συντρόφισσας.

Νίκος Μαζιώτης μέλος του Επαναστατικού Αγώνα

Δ΄ Πτέρυγα φυλακών Δομοκού"