Παράξενα

Η “σφυριχτή γλώσσα” στην Αντιά Εύβοιας (βίντεο)

Ακούστε πως συνεννοούνται οι κάτοικοι του χωριού. Τι λένε στον ΑΝΤ1 για το αλφάβητο και την ιστορία του ξεχωριστού τρόπου επικοινωνίας. Τι ζητούν από την Πολιτεία.