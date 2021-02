Κοινωνία

Οι συντηρητές ασανσέρ ήταν... ληστές

"Σήκωσαν" έναν ... θησαυρό από το διαμέρισμα ηλικιωμένης.

Μέρα μεσημέρι δύο κακοποιοί εξαπάτησαν ηλικιωμένη, στην οδό Βεΐκου στο Κουκάκι. Εμφανίστηκαν σαν συντηρητές ασανσέρ, ο ένας απασχολούσε το θύμα και ο συνεργός του μπήκε στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου.

Ανενόχλητος έψαξε όλα τα δωμάτια και άρπαξε κοσμήματα και χρήματα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην αστυνομία η 82χρονη γυναίκα, οι δράστες της άρπαξαν 500.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Αρχικά την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, όμως λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

