Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: επιστροφή στο Παλαιό Φάληρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερη η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής, την οποία μας «συστήνει» ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», επιστρέφουν στο Παλαιό Φάληρο, για να μας γνωρίσουν ιδιαίτερα στέκια και τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

«Οι πίτες της Σοφίας» ξεκίνησαν από μια μαμά που έφτιαχνε πίτες και τώρα τα παιδιά της μοιράζονται τις συνταγές της με τον Δημήτρη.

Στη συνέχεια επισκέπτεται το «Μικιό», ένα μικρό μαγαζί, με μικρή κουζίνα, αλλά μεγάλη ποικιλία κρητικών πιάτων με πεντανόστιμα προϊόντα από το νησί.

Τέλος, στο «E & O» στην ταράτσα του Athens Marriot, ο Δημήτρης απολαμβάνει μια πραγματική γαστρονομική εμπειρία. Η πανασιατική του κουζίνα βασίζεται σε ένα σεφ με πολλές γνώσεις, μεγαλωμένο μέσα στα εστιατόρια ο οποίος και εγγυάται τις σπεσιαλιτέ του «E & O».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης δίνει υπέροχες ιδέες για δύο συνταγές: Κουρκούτι λαχανικών και ένα κοτόπουλο με σάλτσα γιαουρτιού και μουστάρδας.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

#GeitoniesStoPiato