Σπύρος Μπιμπίλας σε Λιγνάδη: Λυπάμαι Δημήτρη

Η δήλωση του Προέδρου του ΣΕΗ μετά την απόφαση για προφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη. Τι ανέφερε ο ηθοποιός για τον Σπύρο Μπιμπίλα στην απολογία του.

Ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, για την υπόθεση Λιγνάδη, έκανε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, αμέσως μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισής του.

«Λυπάμαι…..Σε γνώρισα στα ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ της ΕΡΤ που γράφαμε δίπλα δίπλα… 40 χρόνια δεν συναντηθήκαμε στην δουλειά, ούτε στην ζωή... μόνο συμπτωματικά σε πρεμιέρες με ένα γεια…. Πρόσφατα, εσύ ως Διευθυντής του Εθνικού κι εγώ ως Πρόεδρος του ΣΕΗ προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε για την υπογραφή της Συλλογικής μας Σύμβασης… Ευτυχώς δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε και δεν βάλαμε τις υπογραφές μας… Λυπάμαι Δημήτρη».

Υπεθυνίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός - σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης κατέθεσε στην απολογία του πως πρόκειται για μία κατασκευασμένη υπόθεση, συνδέοντάς την με χρόνια εχθρότητα που είχε με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ενώ αποκάλεσε τον Σπύρο Μπιμπίλα "μέτριο ηθοποιό".

"Η υπόθεση αυτή είναι κατασκευασμένη από δικηγόρους που είναι νομικοί σύμβουλοι του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και ως υποδομή έχει την ευθεία αντιπαράθεση μου εδώ και χρόνια με τα πρόσωπα που συγκροτούν το διοικητικό συμβούλιο για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα χρήματα που έρχονται στην κατοχή τους και εξαιτίας αυτής της αντιπαράθεσης υπάρχει χρόνια εχθρότητα μεταξύ εμου και αυτών και ιδίως με τον πρόεδρο αυτής και μέτριο ηθοποιό Σπύρο Μπιμπιλα, ο οποίος συμπτωματικά και όχι αξιοκρατικά βρίσκεται σε αυτή τη θέση" αναφέρει μεταξύ άλλων το υπόμνημα.