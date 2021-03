Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεννήθηκαν χελωνάκια που ανήκουν σε είδος υπό εξαφάνιση

Τον Ιανουάριο γεννήθηκαν άλλες 60 δερματοχελώνες, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ως τα τρία μέτρα σε μήκος και ως τον έναν τόνο σε βάρος.

Εννέα χελωνάκια που ανήκουν στην οικογένεια της δερματοχελώνας, το είδος αυτό θαλασσίων χελωνών που είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο και απειλούνται με εξαφάνιση, γεννήθηκαν στην ακτή του Ισημερινού, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

Αυγά της Dermochelys coriacea, όπως είναι η επιστημονική της ονομασία, επωάστηκαν τεχνητά σε μια παραλία που ονομάζεται Πούντα Μπικίνι, στην επαρχία Μανάμπι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η φωλιά τους μετακινήθηκε από τους δασοφύλακες της περιοχής, λόγω του σκληρού χειμώνα που έπληξε την ακτή του Ισημερινού.

"Η νέα αυτή εκκόλαψη μας επέτρεψε να δούμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ένα υψηλό ποσοστό τεχνητής επώασης αυτών των χελωνών, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον Ισημερινό στο θέμα της προστασίας" του περιβάλλοντος, δήλωσε ο κτηνίατρος Ντανιέλ Αλάβα του Refugio de la Isla Corazon y Fragatas, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.

Τον Ιανουάριο άλλες 60 δερματοχελώνες, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ως τα τρία μέτρα σε μήκος και ως τον έναν τόνο σε βάρος, γεννήθηκαν στη χώρα αυτή της νότιας Αμερικής, επίσης στην επαρχία Μανάμπι.

"Στην ακτή της Μανάμπι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται εκκόλαψη του είδους αυτού, το οποίο έχει χαμηλό ποσοστό αναπαραγωγής με μόνον το 50% των αυγών του να εκκολάπτονται", επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το είδος των Dermochelys coriacea ζει σε μέτριας θερμοκρασίας τροπικά, υποτροπικά και υποαρκτικά ύδατα του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού. Απειλείται με εξαφάνιση στον ανατολικό Ειρηνικό. Το 2015 και το 2017, φωλιές από δερματοχελώνες είχαν βρεθεί στην ακτή του Ισημερινού, αλλά τα αυγά τους δεν είχαν εκκολαφθεί.