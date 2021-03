Αθλητικά

Στην ΑΕΚ το ντέρμπι “Δικεφάλων”

Στην παράταση πήρε τη νίκη από τον ΠΑΟΚ η ομάδα του Παπαθεοδώρου.

Μετά από συγκλονιστικό φινάλε, η ΑΕΚ αναδείχτηκε νικήτρια στην Πυλαία, επικρατώντας με 85-87 του ΠΑΟΚ, στην παράταση, στο ντέρμπι των «Δικεφάλων» για την 17η αγωνιστική της Basket League. Ο Κιθ Λάνγκφορντ πήρε την τελευταία επίθεση των «κιτρινόμαυρων» στο έξτρα πεντάλεπτο και με εύστοχο σουτ από μέση απόσταση έγινε ο ήρωας της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου!

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 63-71, με εναπομείναντα χρόνο 4:11 δεύτερα πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Όμως με μία βολή του Κακλαμανάκη, δύο διαδοχικά τρίποντα του Κάρτερ και 4 σερί πόντους του Λοβ προσπέρασε με 74-71. Ο Μέικον με τρίποντο ισοφάρισε για την Ένωση στα 31΄΄ , με τον Μπιτς να αστοχεί έξω από τα 6.75 για τον ΠΑΟΚ στα 8΄΄ και το παιχνίδι να πηγαίνει στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, Κατσίβελης, Χρυσικόπουλος και Λάνγκφορντ οδήγησαν εκ του ασφαλούς στο θετικό αποτέλεσμα τους «κιτρινόμαυ, ους», καθώς από πλευράς ΠΑΟΚ σκόραρε μόνο ο Κακλαμανάκης μέχρι το 82-85 στα 59΄΄ πριν τη λήξη. Ο Κάρτερ ευστόχησε σε 1/2 βολές για το 83-85, με τον Λοβ να παίρνει το αμυντικό ριμπάουντ μετά το άστοχο τρίποντο του Κατσίβελη και να είναι εύστοχος σε drive, για το 85-85. Ο Κιθ Λάνγκφορντ, όμως με... κρύο αίμα, ευστόχησε στην εκπνοή του χρόνου χαρίζοντας το «διπλό» στους «κιτρινόμαυρους».

Η ΑΕΚ έφτασε τις 12 νίκες σε 16 αγώνες, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε σε 8-8.