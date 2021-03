Κόσμος

Αίγυπτος σε Τουρκία: Δεν φτάνουν μόνο τα λόγια

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου απαντά στην Άγκυρα σχετικά με τις μεταξύ τους επαφές.

Οι πράξεις της Τουρκίας πρέπει να δείξουν εναρμόνιση με τις αρχές και τους στόχους της Αιγύπτου, ώστε οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες να επιστρέψουν στην κανονικότητα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές ανάμεσα στο Κάιρο και την Άγκυρα, αλλά διευκρίνισε ότι ο διάλογος είναι περιορισμένος, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Σάμεχ Σούκρι προσέθεσε, σύμφωνα με το AFP (Γαλλικό Πρακτορείο), ότι τα κατευναστικά λόγια της Άγκυρας «δεν αρκούν» για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. «Τα λόγια δεν αρκούν, πρέπει να επιβεβαιωθούν από πράξεις», προσέθεσε.

«Εάν διαπιστώναμε μία πραγματική μεταβολή στην τουρκική (εξωτερική) πολιτική, αν συμβάδιζε με την Αίγυπτο για τη σταθεροποίηση της περιοχής... αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για την αποκατάσταση των σχέσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών ενώπιον της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αιγυπτιακής Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφέρει το AFP.

«Δεν υπάρχει επικοινωνία εκτός του κανονικού διπλωματικού πλαισίου. Εάν οι πράξεις της Τουρκίας δείξουν εναρμόνιση με τις αρχές και τους στόχους της Αιγύπτου, τότε θα υπάρχουν οι βάσεις για την αποκατάσταση των σχέσεων», δήλωσε ο Σάμεχ Σούκρι.

Ανώτατοι τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι επανελήφθησαν οι διπλωματικές επαφές με το Κάιρο και ότι η Αγκυρα επιδιώκει περαιτέρω συνεργασία. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι επαφές «δεν βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά ακριβώς κάτω από το υψηλότερο επίπεδο».