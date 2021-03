Κοινωνία

Lockdown: Τα μέτρα που ισχύουν σε όλη τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλες οι αλλαγές στην απαγόρευση κυκλοφορίας, εκκλησίες και βόλτες στα πάρκα. Σε ποιους επιτρέπεται το ψάρεμα και ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν.

Αλλαγές ισχύουν από σήμερα σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο της άμεσης εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων με χαμηλό επιδημιολογικό αποτύπωμα, όπως ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας.

Από σήμερα παρατείνεται το ωράριο κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη την επικράτεια καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Η παράταση ισχύει ενιαία και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ακόμη, επαναλειτουργούν οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι και τα δημόσια πάρκα για επίσκεψη έως 3 άτομα, εκτός αν αφορά σε οικογένειες, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων με χρήση sms 6 και χωρίς τη χρήση οχήματος. Όπως διευκρινίστηκε, οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε πάρκα επιτρέπονται χωρίς χρήση αυτοκινήτου ή μηχανής, αλλά μόνο με τα πόδια ή με ποδήλατο, ό,τι ισχύει δηλαδή για το sms 6.

Επιπλέον επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία είτε από πλωτό μέσο μήκους έως 8 μέτρων είτε από την παραλία για τους διαμένοντες σε παραθαλάσσιους και μόνο δήμους και με τη χρήση του κωδικού 6, προσεγγίζοντας δηλαδή πεζοί ή με ποδήλατα και με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στην περίπτωση ιδιοκτητών σκαφών, δηλαδή το Ε9 που αποδεικνύει την ιδιοκτησία του σκάφους.

Παράλληλα από την Κυριακή, 21 Μαρτίου, αποφασίστηκε η τέλεση λειτουργίας στον καθεδρικό ναό εκάστου δήμου, με αναλογία ενός πιστού ανά 25 τμ και με όριο τους 20 πιστούς και με υποχρεωτική χρήση της μάσκας καθώς και υποχρεωτικό testing με ευθύνη της οικείας ιεράς μητροπόλεως σε ιερείς και ψάλτες για τις ακόλουθες τρεις θρησκευτικές τελετές: την Κυριακή της Ορθοδοξίας 21 Μαρτίου, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου 25 Μαρτίου, και τους δεύτερους χαιρετισμούς της Θεοτόκου 26 Μαρτίου.

Τέλος, από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου επαναλειτουργούν τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης τηρουμένων όλων των ήδη υφιστάμενων αυστηρών πρωτοκόλλων.

Ακόμη από σήμερα στις 6 το πρωί εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο):

η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ο δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

ο δήμος Καρδίτσας

Σε καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων εντάσσεται από σήμερα στις 6 το πρωί μέχρι τις 29 Μαρτίου η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου (με έδρα τη Σιάτιστα) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Παράλληλα από τις 18 Μαρτίου η Λέρος βρίσκεται ήδη σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Η Λέρος θα παραμείνει σε αυτό το καθεστώς μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου στις 6 το πρωί.

Ενδεχόμενη παράταση ή άρση των μέτρων θα επαναξιολογηθεί.

Επιπλέον, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου παραμένουν οι εξής περιοχές:

η Περιφέρεια Αττικής

οι Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

οι Π.Ε Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος εξαιρουμένου του δήμου Σκύρου

οι Π.Ε Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας της περιφέρειας Πελοποννήσου

οι Π.Ε Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

η Π.Ε Θεσπρωτίας της περιφέρειας Ηπείρου

η Π.Ε Ηρακλείου της περιφέρειας Κρήτης

η Π.Ε Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ο δήμος Καλυμνίων της Π.Ε Καλύμνου

ο δήμος Χίου της Π.Ε Χίου

ο δήμος Ανωγείων της Π.Ε Ρεθύμνου

ο δήμος Χανίων της Π.Ε Χανίων

οι δήμοι Ιωαννιτών και Μετσόβου της Π.Ε Ιωαννίνων

ο δήμος Κατερίνης της Π.Ε Πιερίας

ο δήμος Σκιάθου της Π.Ε Σποράδων

Υπενθυμίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλη την επικράτεια στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζεται υπό το καθεστώς τηλεκπαίδευσης. Από το μέτρο ωστόσο εξαιρούνται τα ειδικά σχολεία, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν δια ζώσης.

Τέλος, από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) βγαίνουν οι εξής περιοχές:

η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

ο δήμος Ρόδου

Οι περιοχές αυτές από τις 22 Μαρτίου εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) καθώς παρατηρήθηκε αισθητή μείωση του επιδημιολογικού φορτίου.