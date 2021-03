Κόσμος

Τουρκία: σύλληψη βουλευτή μέσα στο Κοινοβούλιο

Η τουρκική αστυνομία τον συνέλαβε μέσα στα γραφεία του κόμματος του στη Βουλή, αφού προηγουμένως του είχε αφαιρεθεί η βουλευτική ιδιότητα.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε νωρίς σήμερα το πρωί τον φιλοκούρδο βουλευτή Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου από τα γραφεία του κόμματός του στο κοινοβούλιο, όπου είχε παραμείνει για τέσσερις νύχτες διαμαρτυρόμενος για την αφαίρεση της βουλευτικής του ιδιότητας.

Το Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών (HDP) ανακοίνωσε ότι αυτός φορούσε πιτζάμα και παντόφλες όταν η αστυνομία τον συνέλαβε πριν από την πρωινή του προσευχή στην Άγκυρα.

Το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Τουρκίας αντιμετωπίζει για χρόνια καταστολή η οποία κλιμακώθηκε την Τετάρτη όταν ανώτερος εισαγγελέας ζήτησε να κινηθεί διαδικασία για την απαγόρευσή του για φερόμενους δεσμούς με Κούρδους μαχητές --κατηγορίες τις οποίες απορρίπτει το HDP σημειώνοντας ότι πρόκειται για "πολιτικό πραξικόπημα".

Ώρες πριν από την κίνηση αυτή, το κοινοβούλιο είχε αφαιρέσει από τον Γκεργκερλίογλου, υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την βουλευτική του ιδιότητα και την βουλευτική του ασυλία για παλαιότερη καταδίκη του για διάδοση τρομοκρατικής προπαγάνδας με την κοινοποίηση στο Twitter συνδέσμου για ένα ρεπορτάζ.

Ο βουλευτής σκόπευε να παραμείνει κλεισμένος στα γραφεία στο κοινοβούλιο του HDP. Ωστόσο η αστυνομία τον συνέλαβε, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, προκειμένου να λάβει κατάθεση σε σχέση με νέα έρευνα που ξεκίνησε για φερόμενα συνθήματα που ακούστηκαν την Τετάρτη κατά την μετακίνηση μελών του κόμματος από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του HDP.

Φέρεται ότι ακούστηκε το σύνθημα "Ζήτω ο ηγέτης Άπο", σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, σε μια προφανή αναφορά στον ιδρυτή του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το 1999. Το PKK έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας, η αστυνομία έκρινε ότι ο Γκεργκερλίογλου "εξακολουθεί να ενεργεί σαν βουλευτής" και ότι, παράνομα, δεν εγκατέλειψε κρατικό κτίριο, σύμφωνα και πάλι με το έγγραφο.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της Τουρκίας καταδίκασαν την κίνηση για την απαγόρευση του HDP, ενώ το κυβερνών κόμμα AKP του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το οποίο έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μαζί με τους εθνικιστές, την υπερασπίστηκε. Χιλιάδες Κούρδοι της Τουρκίας πραγματοποίησαν διαδήλωση το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη σε υποστήριξη του HDP.