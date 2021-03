Πολιτική

25η Μαρτίου: μήνυμα του Αμπάς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, παρέδωσε συγχαρητήρια μηνύματα από τον Μαχμούντ Αμπάς σε Σακελλαροπούλου, Μητσοτάκη, Ιερώνυμο.

Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάσι, παρέδωσε την Τρίτη, 23/03/21 συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου διακοσίων ετών από την ανεξαρτησία της φιλικής Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σε ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα που στάλθηκε με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος ευχήθηκε στον Έλληνα ομόλογό του και τον Ελληνικό λαό να επιτύχουν περισσότερους από τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους.

Η Εξοχότητά του εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τα μεγάλα επιτεύγματα της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία έχει πολιτιστική κληρονομιά και πλούσια ιστορία και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, και για τη διατήρηση του σημαντικού της ρόλου στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή.

Στο ίδιο συγχαρητήριο τηλεγράφημα, ο Πρόεδρος επαίνεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μεγάλα επιτεύγματα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα και για τη διατήρηση του ενεργού ευρωπαϊκού και διεθνούς ρόλου της, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη αδιάκοπη διαδικασία οικοδόμησης των διμερών σχέσεων προσβλέποντας σε περισσότερη πρόοδο και ευημερία.

Ο Πρέσβης Μαρουάν Τουμπάσ παρέδωσε επίσης παρόμοιο τηλεγράφημα από τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στον Μακαριότατο, Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος, της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιερώνυμο Β', ευχόμενος υγεία και ευημερία στον ίδιο και τον φίλο Ελληνικό λαό.