Πολιτισμός

Η εορτή του Ευαγγελισμού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Με κάθε ιεροπρέπεια εορτάσθηκε, σήμερα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Αρχιερείς Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Γέροντα Δέρκων Απόστολο, Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίο, Μύρων Χρυσόστομο, Σασίμων Γεννάδιο, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα, Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιο και Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα. Κατά τη διάρκειά της τελέστηκαν η εις επίσκοπον χειροτονία του Μητροπολίτη Προύσης Ιωακείμ και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του νέου αρχιγραμματέα ιερομονάχου Γρηγορίου, στον οποίο, μετά την Απόλυση, ο Παναγιώτατος απένειμε το οφφίκιο του αρχιμανδρίτη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Πριν από τη χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Προύσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε προς αυτόν, αλλά και προς τον νέο αρχιγραμματέα Γρηγόριο, πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που τους ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία.