Κοινωνία

Βουλγαράκης - Μαρακάκης: κόντρα στον ΑΝΤ1 για την κλοπή από τις θυρίδες (βίντεο)

Τι λένε για τα στοιχεία που υπάρχουν γύρω από την πολύκροτη υπόθεση, ο υπερασπιστής του προφυλακισμένου επιχειρηματία και ο συνήγορος ενός εκ των κατόχων των θυρίδων.