Κόσμος

Διώρυγα του Σουέζ: Αποκολλήθηκε το πλοίο “Ever Given” (εικόνες)

Έπειτα από μία τεράστια επιχείρηση των Αρχών της Αιγύπτου, αποκολλήθηκε το τεράστιο πλοίο, το οποίο προκάλεσε “έμφραγμα” στη διώρυγα.

Μετά από μία εβδομάδα, αποκολλήθηκε το φορτηγό πλοίο “Ever Given”, που είχε προσαράξει στο 151ο χιλιόμετρο της νότιας πλευράς της Διώρυγας του Σουέζ.

Εξαιτίας της προσάραξης, είχαν εγκλωβιστεί 369 πλοία, εκ των οποίων 25 πετρελαιοφόρα, σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ.

Είχε προηγηθεί μία γιγαντιαία επιχείρηση των αιγυπτιακών Αρχών, με τη συμβολή 14 ρυμουλκών πλοίων και με εκσκαφή άμμου από το σημείο, προκειμένου να επιτευχθεί η αποκόλληση του τεράστιου πλοίου, μήκους 400 μέτρων και πλάτους 59 μέτρων που είχε... κόψει στα δύο τη θαλάσσια αρτηρία.





Να σημειωθεί ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, έδωσε εντολές, στην περίπτωση που δεν μπορούσε να επιτευχθεί με τις προβλεπόμενες μεθόδους η επίλυση του προβλήματος, να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες να εφαρμοστεί το τρίτο αναγκαίο - αλλά πιο δύσκολο - σενάριο της απομάκρυνσης φορτίου από το πλοίο, προκειμένου να επιτευχθεί η αποκόλλησή του, γεγονός που θα απαιτούσε πολλές ημέρες.