Μαξίμου κατά ΣΥΡΙΖΑ για τα self test

Αντεπίθεση της Κυβέρνησης, με αιχμές για “κατασκευή fake news”, μετά από τις βολές της Κουμουνδούρου για τον διαγωνισμό.

Τα βέλη στην Κουμουνδούρου επιστρέφει το Μαξίμου, αναφορικά με όσα υποστήριζε από ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ για την Siemens και τον διαγωνισμό προμήθειας των self test, που σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να διανέμονται στους πολίτες.

Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, αφού στράφηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σε δήλωση της, αναφέρει τα εξής:

«Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο ΣΥΡΙΖΑ με επίσημη ανακοίνωσή του έσπευσε να εκτοξεύσει λάσπη και ψέματα στον ανεμιστήρα καταγγέλλοντας τον ίδιο τον πρωθυπουργό για φωτογραφική απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Siemens για την προμήθεια των self-test. Κατασκεύασε μια ψεύτικη ιστορία, αποδεικνύοντας ότι δεν ορρωδεί προ ουδενός προκειμένου να πλήξει την διαχείριση της πανδημίας και την προσπάθεια για ελεγχόμενη επανεκκίνηση και άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας. Κατασκεύασε μια ψεύτικη ιστορία όπως μόνο αυτός ξέρει. Σήμερα που τα fake news του κατέρρευσαν, οι λασπολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ σιωπούν. 31 εταιρείες υπέβαλαν προσφορές στον διαγωνισμό και ο φάκελος κατατίθεται σήμερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπέβαλε προσφορά ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Προκύπτει ότι δεν πληρούσε καν τις προδιαγραφές που τέθηκαν από τους ειδικούς.

Η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένοχη. Ας απαντήσει επιτέλους. Συμφωνεί να προμηθευτεί η χώρα άμεσα οικιακά τεστ, πρώτα από όλη την Ευρώπη και πριν η προμήθειά τους καταστεί εξαιρετικά δύσκολη λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού; Συμφωνεί να ανοίξουν δραστηριότητες με τη χρήση των νέων εργαλείων που παρέχει η επιστήμη; Ή θα επιμείνει να εύχεται την καταστροφή για να βρει αντιπολιτευτικό αφήγημα; Όση λάσπη κι αν πετάξουν, γυρίζει πίσω».

«Προκαταβολικά» πυρά προς την Κυβέρνηση είχαν εξαπολύσει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.





Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωση του, «Η κυβέρνηση του Σκόιλ Ελικικού, των μασκών αλεξίπτωτα, που αρνείται να ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο το όργιο απευθείας αναθέσεων εκατομμυρίων μέσα στην πανδημία, έχει το θράσος και κουνάει το δάχτυλο. Αφού πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη με την αδιαφανή προκήρυξη για απευθείας ανάθεση, έτρεξε να τα μαζέψει. Εάν όλα είναι τόσο διαφανή στην άρον-άρον προκήρυξη για τα self test, γιατί επιμένει να αρνείται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για διακομματική επιτροπή για όλες τις προμήθειες και δαπάνες για την πανδημία; Ωστόσο, εδώ και πέντε μέρες περιμένουμε από κάποιον από την κυβέρνηση να απαντήσει στα μείζονα ερωτήματα για τα self test:

Γιατί εδώ και έναν χρόνο η κυβέρνηση αρνείται τη συνταγογράφηση και αποζημίωση των μοριακών τεστ, που ζητούν οι επιστήμονες, και στοχευμένους ελέγχους στις εστίες υπερμετάδοσης (ΜΜΜ, χώροι εργασίας, σχολεία, δομές υψηλού κινδύνου) και τώρα ξαφνικά δίνει δεκάδες εκατομμύρια για ατομική ευθύνη των πολιτών ακόμα και στη διάγνωση;

Γιατί αγνοεί τις οδηγίες του ίδιου του ECDC, γιατρών και επιστημονικών ενώσεων βιοπαθολόγων και φαρμακοποιών που τονίζουν πως τα self test δεν είναι η λύση για τη σωστή επιδημιολογική εικόνα της διασποράς, μπορούν να λειτουργήσουν μόνο συμπληρωματικά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα μοριακά τεστ;

Γιατί αγνοεί ότι η αξιοπιστία των self-test, είναι πολύ μικρότερη ακόμα και από την ευαισθησία των rapid-test που κυμαίνεται στο 70%, και άρα ο κίνδυνος των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων και του αντίστοιχου εφησυχασμού είναι πολύ μεγάλος;»

Πελώνη: Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί ζητήσει συγνώμη, ζητάει και τα ρέστα Άμεση ήταν η απάντηση της κυβερνητικής εκπροσώπου Αριστοτελίας Πελώνη, η οποία σε δήλωσή της αναφέρει: «Μια λέξη μόνο: Ντροπή. Αν και αυτή δεν σημαίνει τίποτα για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν σημαίνει και η λέξη υπευθυνότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατασκεύασε μόνος του μια ιστορία πετώντας ψέματα και λάσπη για δήθεν φωτογραφικό διαγωνισμό για απευθείας ανάθεση για τα self test στην εταιρεία Siemens. Σήμερα που η πραγματικότητα τον διαψεύδει, καθώς όπως προκύπτει, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπέβαλε καν προσφορά γιατί δεν πληρούσε τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί, προσποιείται ότι δεν κατάλαβε. Θα μπορούσε να μιλήσει για "αστοχία", όπως έκανε βουλευτής του. Αλλά αντί ζητήσει συγνώμη, ζητάει και τα ρέστα».