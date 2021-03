Life

“The 2Night Show” με τον μετρ του μπουζουκιού, μία “Γαλλίδα” και ένα ανερχόμενο αστέρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκλεκτοί καλεσμένοι αποκαλύπτουν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου σημαντικές στιγμές από την επαγγελματική και την προσωπική τους διαδρομή.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Κακοσαίο στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Ο ταλαντούχος γιος του Γιάννη Πλούταρχου εξηγεί πώς πήρε την απόφαση να σταματήσει τον πρωταθλητισμό στο ποδόσφαιρο, για χάρη της μεγάλης του αγάπης, της μουσικής. Ο νεαρός τραγουδιστής αναφέρεται στη σχέση με τον πατέρα του, αλλά και τη στήριξη που είχε από την οικογένειά του στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Τέλος, με τη συνοδεία μουσικής, ερμηνεύει με την υπέροχη φωνή του αγαπημένα τραγούδια.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου, η Γαλλίδα Ζορζέτ από τις «Άγριες Μέλισσες» έρχεται στην παρέα του «The 2Night Show» και δίνει την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη. Η όμορφη ηθοποιός μιλάει για την πορεία της στην υποκριτική, για τα γαλλικά που… δεν γνωρίζει, αλλά και για τη σχέση της με την Κάτια Δανδουλάκη και τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Αποκαλύπτει, επίσης, πως είναι πολύ καλή μαγείρισσα, αλλά και φοβερή μουσική παραγωγός στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Λεωνίδα Κουτσόπουλου. Τέλος, χορεύει και παίζει παρέα με τον Γρηγόρη.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο μετρ του μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος. Ο σπουδαίος λαϊκός καλλιτέχνης μιλάει για την πορεία του στο μουσικό στερέωμα, από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Περιγράφει τις δυσκολίες, τις κακοτοπιές, τις αντιζηλίες, τον φθόνο που βίωσε και τον έφτασαν στο σημείο να παθαίνει κρίσεις πανικού. Στο επίκεντρο αυτής της ενδιαφέρουσας συνάντησης, και οι συνεργασίες που έκανε με τους Μ. Χιώτη, Μ. Αγγελόπουλο, Στ. Καζαντζίδη, Γ. Ζαμπέτα, αλλά και πολλούς άλλους καταξιωμένους δημιουργούς. Ο Χρήστος Νικολόπουλος αποκαλύπτει μια ιστορία για το πρώτο του μπουζούκι που του το πήραν, και αφηγείται πώς αυτό έφτασε επιτέλους σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, στα χέρια του. Τέλος, ύστερα από παράκληση του Γρηγόρη, δείχνει με τη μαεστρία του πώς μπορεί να κάνει το μπουζούκι να… «κλάψει».

#The2NightShow