Μαρακάκης για ριφιφί στις θυρίδες: Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία (βίντεο)

Τι προτείνει ο δικηγόρος θυμάτων που είδαν να κάνουν "φτερά" από τις θυρίδες χρήματα και κοσμήματα.

Την ώρα που 58χρονος βρίσκεται προφυλακιστέος για τη διάρρηξη τεσσάρων θυρίδων σε τράπεζα του Χαλανδρίου, αποκαλυπτικές είναι οι καταθέσεις των γυναικών που είδαν να έχουν κάνει …φτερά από τις θυρίδες τους μετρητά, κοσμήματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας μέχρι και προσωπικά αντικείμενα.

Για την υπόθεση μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος των θυμάτων της ληστείας, ο οποίος έκανε λόγο για αδιάσειστα στοιχεία κατά φερόμενου ως δράστη.

Ο κ. Μαρακάκης πρότεινε στον κατηγορούμενο να ομολογήσει την πράξη του και να υποδείξει πού είναι τα κλοπιμαία, ώστε να έχει μία εντελώς μια διαφορετική ποινική μεταχείριση.

