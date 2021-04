Πολιτική

Βουλή: η “μάχη” των αρχηγών για την πανδημία κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους μεταξύ των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση στην Βουλή για την πανδημία.

Σε υψηλούς τόνισε διεξήχθη στην Βουλή η συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως με πρωτοβουλία της προέδρου της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά, σχετικά με την «ανάγκη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία».

«Η διαχείριση της πανδημίας είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες ένα είναι το συμπέρασμα. Η Ελλάδα τα κατάφερε καλύτερα σε σχέση με χώρες που είχαν καλύτερα συστήματα υγείας. Η εικόνα καταστροφής που προβάλλει συστηματικά η αντιπολίτευση είναι ένα ψέμα. Προφανώς και κανείς δεν πανηγυρίζει» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή.

«Η τελευταία επίθεση του κορονοϊού χτυπά σφοδρά όλη την Ευρώπη» είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει ότι «εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με μέτρα που λάβαμε τον Φεβρουάριο. Το ΕΣΥ άντεξε και η προσπάθεια συνεχίζεται».

«Το θεωρώ άκομψο όταν έχεις προκαλέσει μία συζήτηση να απουσιάζεις από όλους τους ομιλητές οι οποίοι ακολουθούν τη δική σου ομιλία», σχολίασε ο πρωθυπουργός ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά στο βήμα της Ολομέλειας, στη συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως που διεξάγεται με πρωτοβουλία της προέδρου της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά, σχετικά με την «ανάγκη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία».

«Τι εισέπραξα; Μαξιμαλισμό από την κ. Γεννηματά, από τον κ. Τσίπρα, μηδενισμό, από τον κ. Κουτσούμπα αρνητισμό, από τον κ. Βελόπουλο λαϊκισμό και από τον κ. Βαρουφάκη σουρεαλισμό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επεσήμανε ότι «Συνεχίζω με τον ελληνικό λαό στο μόνο δρόμο που γνωρίζω, αυτόν του ρεαλισμού», και έκανε αναφορά στη σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού, την οποία είχε επισημάνει στην πρωτολογία του μόνο ο κ. Κουτσούμπας.

Τσίπρας προς Κυβέρνηση: Έχετε δυσανεξία στην κριτική

Για “δυσανεξία” των βουλευτών της συμπολίτευσης στην κριτική έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας την ομιλία του στην σημερινή προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την πανδημία.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε μια «έκτακτη» και «δραματική» συνθήκη στην οποία η πολιτική συζήτηση «δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα στείρας αντιπαράθεσης» αλλά ότι χρειάζεται να γίνει μια «πιο ψύχραιμη αναζήτηση λύσεων σε δυο κατευθύνσεις», υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιδείξει «ενσυναίσθηση» απέναντι στην «κρίσιμη πραγματικότητα», με «σκληρή κριτική αλλά και προτάσεις».

O Αλέξης Τσίπρας στο ξεκίνημα της δευτερολογίας του, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να παραδεχτεί την «αποτυχία» του και εγκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι απέδωσε στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης «από έναν αρνητικό “ισμό”», αναφέροντας ότι είπε πως ο ίδιος πάσχει από “μηδενισμό”, η κ. Γεννηματά από “μαξιμαλισμό”, ο κ. Κουτσούμπας από “αρνητισμό” και ο κ. Βαρουφάκης από “σουρεαλισμό”. «Ο μόνος που έχει θετικό “ισμό” είστε εσείς» είπε, αναφερόμενος στον “ρεαλισμό”.

«Πώς γίνεται να είστε μόνος απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους και στην κοινή λογική και στο μέσο πολίτη ανεξάρτητα με το τι έχει ψηφίσει;», διερωτήθηκε και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να σχολιάσει τις “αποδόσεις” της Κυβέρνησης και τον “δείκτη εμπιστοσύνης” των πολιτών που όπως είπε, στην πρώτη φάση της πανδημίας «βγήκαμε όλοι με ένα πολύ θετικό πρόσημο» και κατάφερε «να το σπαταλήσει σε πέντε μήνες» σπάζοντας, τα «αρνητικά ρεκόρ».

Γεννηματά: μετά την αποτυχία της Κυβέρνησης, είναι “ώρα μάχης” για όλους

Την ευθεία κατηγορία ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα απέδωσε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο διαδέχθηκε στο βήμα της Βουλής, όπως προβλέπει ο Κανονισμός, καθώς η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμη για διάλογο και συνεννόηση, ώστε να προκύψει ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ κατέθεσε συνολικό πακέτο προτάσεων.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό είπε ότι έβαλε την υπογραφή του σε απανωτά αχρείαστα lock down ακορντεόν και στο μεγαλύτερο σε διάρκεια, αποτυχημένο, lock down της Ευρώπης.

«Η συνεννόηση απαιτεί πρώτα απ όλα αυτοκριτική. Εσείς είπατε πώς όλα τα κάνετε σωστά, ότι δεν έχετε κάνει κανένα λάθος», απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Φώφη Γεννηματά στην δευτερολογία της, αντικρούοντας τις επικρίσεις που της απηύθυνε ο Πρωθυπουργός πως συμβαδίζει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε η κ. Γεννηματά η αντιπολίτευση που ασκεί το Κίνημα Αλλαγής δεν έχει καμία σχέση με την αντιπολίτευση του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν αρκείται μόνο στη κριτική αλλά καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. «Αντίθετα εσείς όλο και μοιάζετε με τον ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε.

Κουτσούμπας: Ενοχοποιείτε τους αρρώστους, αντί να θωρακίσετε το ΕΣΥ

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείρηση της πανδημίας, ο οποίος στάθηκε στην «αναγκαιότητα της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «πριμοδότηση σχεδίων μιας χούφτας ομίλων για να εξασφαλίσετε τη θωράκιση των κερδών τους». Αναφέρθηκε στις λοιμώξεις και τη διασπορά του κορονοϊού στους εργασιακούς χώρους, εγκαλώντας την κυβέρνηση για «απουσία μέτρων προστασίας των εργαζομένων και εξυπηρέτησης των μεγάλων επιχειρήσεων». «Γίνατε ευέλικτοι στο άνοιγμα του τουρισμού και στη λειτουργία των μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία λειτούργησαν ως εστίες υπερμετάδοσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Λάβατε μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, αλλά τι θα κάνουν οι μικρομεσαίοι με τις μεγάλες ζημιές των προηγούμενων μηνών και τα χρέη των επόμενων», ανέφερε.

Βελόπουλος: Απέτυχε η κυβέρνηση

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει τα σκληρότερα μέτρα παγκοσμίως έναντι του κορονοϊού, μέτρα επιπέδου Βενεζουέλας, και όμως πάλι απέτυχε. Εδώ και μήνες ζητούσαμε να μην υπάρχουν καθολικά lockdown, να μην κλείσουν τα πάντα παντού. Εσείς που το εφαρμόσατε, είδαμε τα αποτελέσματα, είχαμε 8.000 νεκρούς δήλωσε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο κ. Βελόπουλος στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, πρόσθεσε επίσης πως «σχετικά με την ανάγκη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία».

Βαρουφάκης: Χ άθηκε η μεγάλη ευκαιρία να προστατευτούν οι πολίτες

Με βάση ένα χρονολόγιο εξέλιξης της πανδημίας και της κυβερνητικής πολιτικής, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με ευθύνη της κυβέρνησης χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να προστατευτούν οι πολίτες, να βγει η Ελλάδα νικήτρια, σώζοντας ανθρώπους, κρατώντας επιχειρήσεις ζωντανές και ξεφεύγοντας από την«χρεοδουλοπαροικία»

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: να φτάσουμε πιο ασφαλείς στο Πάσχα και πιο ελεύθεροι στο καλοκαίρι

Τσίπρας προς Κυβέρνηση: Έχετε δυσανεξία στην κριτική

Γεννηματά: μετά την αποτυχία της Κυβέρνησης, είναι “ώρα μάχης” για όλους

Κουτσούμπας: Ενοχοποιείτε τους αρρώστους, αντί να θωρακίσετε το ΕΣΥ