ΠΥΡΚΑΛ: Το αίτημα μαθητή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη (εικόνες)

Τι ζήτησε το παιδί από τον Πρωθυπουργό, κατά την επίσκεψή του στο παλιό εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ.

Μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άφησε ένας μαθητής, προκειμένου να το δει ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο παλιό εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ.

«Κυριάκο θέλω να ανοίξεις τα σχολεία», έγραψε ο μικρός Νικόλας, εκφράζοντας την επιθυμία του να επιστρέψει στα θρανία, μαζί με τους συμμαθητές του.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα την αναμόρφωση του παλιού εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ, στην περιοχή του Υμηττού, με τη μετατροπή του σε πάρκο με την προτεινόμενη ονομασία “Ανδρέας Λεντάκης”, το οποίο θα αποτελέσει “πνεύμονα πρασίνου” για την ευρύτερη περιοχή και θα φιλοξενήσει τις υπηρεσίες εννέα Υπουργείων και άλλων Οργανισμών.

