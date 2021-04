Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: πάρτι με περισσότερα από 1.000 άτομα στο ΑΠΘ! (εικόνες)

Η διασκέδαση κράτησε μέχρι πρωίας, με την αστυνομία να παρακολουθεί από απόσταση.

Περισσότερα από χίλια άτομα πήραν μέρος στο υπαίθριο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην πλατεία Χημείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές και μη ενώθηκαν σε διάφορες μεγάλες παρέες, διασκεδάζοντας με μουσική και αλκοόλ, ενώ η πλειοψηφία των παρευρισκόμενων δεν φορούσε μάσκα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η προσέλευση των συμμετεχόντων στο πάρτι ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου και συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Αστυνομία παρακολουθούσε διακριτικά το πάρτι μέσω των δυνάμεων ασφαλείας. Τα πληρώματα των περιπολικών και των δίκυκλων που περιπολούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έλαβαν εντολή να μην διέρχονται μπροστά από την πλατεία Χημείου για να μην προκληθεί επεισόδιο, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του thestival.gr.

