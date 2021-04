Οικονομία

ΣτΕ: “Πράσινο φως” για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Δημιουργείται ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο, όπου καθορίζονται έξι τομείς όρων δόμησης.

Το «πράσινο φως» για τη δημιουργία ενός πρότυπου εκθεσιακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας με σύγχρονες υποδομές και χώρους πρασίνου, που θα συνδυάζει εκθεσιακές, πολιτιστικές, κοινωνικές, εμπορικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις, έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, με θετική γνωμοδότηση στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που είχε αποστείλει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκληρωμένη ανάπλαση της ΔΕΘ.

Στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, δημιουργείται ουσιαστικά ένας σύγχρονος, πλήρως λειτουργικός και πράσινος αναπτυξιακός πόλος ποικίλων χρήσεων τόσο για τους κατοίκους της συμπρωτεύουσας όσο και για τους εγχώριους και διεθνείς επισκέπτες.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, «με σχέδιο και μεθοδικότητα, η κυβέρνηση δρομολογεί ένα ακόμα οραματικό έργο αστικής ανάπλασης που θα μεταμορφώσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με την υλοποίηση της δέσμευσης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η παρέμβαση για την ανάπλαση της ΔΕΘ θα αναμορφώσει ριζικά την εικόνα της πόλης, που θα αποκτήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον και υπερσύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, αλλά και έναν πνεύμονα πρασίνου για τους πολίτες και τους επισκέπτες».

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, «το έργο θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη τα επόμενα έτη, με τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και με οικονομικά οφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την τοπική οικονομία».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, Νίκος Ταγαράς, ανέφερε: «Το εμβληματικό έργο ανάπλασης της ΔΕΘ αποτελεί κορυφαία αστική παρέμβαση ανάδειξης της Θεσσαλονίκης. Με τη θετική γνωμοδότηση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η συμπρωτεύουσα -και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα- αποκτούν έναν ισχυρό αναπτυξιακό πόλο. Οι δε κάτοικοι και επισκέπτες της συμπρωτεύουσας, έναν χώρο σύγχρονης αστικής ανάπλασης που θα σέβεται το περιβάλλον και θα αναδεικνύει την ιστορία της πόλης».

Όπως τόνισε ο κ. Ταγαράς, «το πλήρως ανανεωμένο εκθεσιακό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, σύμβολο χώρου οικονομικής αναφοράς στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με τις πολιτιστικές, αθλητικές, εμπορικές, ψυχαγωγικές χρήσεις και χώρους πρασίνου και αναψυχής, θα αναδεικνύει τη στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης του 21ού αιώνα».

Ολοκληρωμένη ανάπλαση της ΔΕΘ

Η θετική γνωμοδότηση από το ΣτΕ του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος αφορά στην έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην περιοχή του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, στον καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και στην έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής αυτού.

Ειδικότερα, με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 176.087,65 τ.μ., δημιουργείται ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο, όπου καθορίζονται έξι τομείς όρων δόμησης και δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν: Οι νέες εκθεσιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΔΕΘ-HELEXPO A.E., υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνάθροισης κοινού, εμπορικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, αναψυκτήρια, γραφεία, ξενοδοχείο, νέο Συνεδριακό Κέντρο, υπόγειοι χώροι στάθμευσης και ελεύθερος χώρος, προσβάσιμος στους κατοίκους, με στόχο την εξυπηρέτηση της κίνησης πεζών και ποδηλάτων.

Τέλος, ως προς τους όρους δόμησης, ορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου τα 96.000 τ.μ., στα οποία δεν περιλαμβάνεται η δόμηση του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης, και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 45% της επιφάνειας.

