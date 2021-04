Αθλητικά

Σύρος πρόσφυγας στον ΑΝΤ1: Έχασα το πόδι μου, βρήκα μια πατρίδα στην Ελλάδα (βίντεο)

Κατάθεση ψυχής από τον Ιμπραήμ αλ Χουσεΐν, ο οποίος επιδικώκει τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Την συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες επιδιώκει ένας Σύρος πρόσφυγας, που έχει χάσει το πόδι του και βρίσκεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Ο Ιμπραήμ Αλ Χουσεΐν έχασε το κάτω μέρος του δεξιού του ποδιού στον πόλεμο της Συρίας, αλλά δεν το έβαλε κάτω και το 2014 ήρθε στην Ελλάδα για μία καλύτερη ζωή.

Κατάφερε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Επέστρεψε στην κολύμβηση και συμμετείχε με την ομάδα των προσφύγων το 2016 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, όπου τιμήθηκε για την δύναμη ψυχής του, με τον ίδιο να συγκινεί με τα λόγια του για την Ελλάδα

Ο 33χρονος Ιμπραήμ, που είχε κρατήσει την ολυμπιακή δάδα στον Ελαιώνα, έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθλητισμού των Ηνωμένων Πολιτειών για το θάρρος και την αφοσίωση του στον αθλητισμό, στέλνοντας ένα συγκλονιστικό μήνυμα μέσω του ΑΝΤ1.

Επόμενος στόχος για τον Σύρο πρόσφυγα που ζει μόνιμα στην Ελλάδα, η συμμετοχή του και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Δείτε τι είπε ο Ιμπραήμ Αλ Χουσεΐν στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη:

