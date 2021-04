Παράξενα

Μάρτιν: το Γκόλντεν Ριτρίβερ που “έκλεψε” ένα μικρόφωνο και την καρδιά των τηλεθεατών (βίντεο)

Οι κινήσεις του Γκολντεν Ριτρίβερ σε live μετάδοση προκάλεσαν θαυμασμό και “κύματα αγάπης”.

Ρωσίδα τηλεοπτική ρεπόρτερ έζησε... σκυλίσια μέρα σε απευθείας μετάδοση: ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ, κάνοντας ένα άλμα, της άρπαξε το μικρόφωνο από το χέρι κι άρχισε να τρέχει, ξεκινώντας μια καταδίωξη που άφησε άναυδο το προσωπικό στο στούντιο – και έλιωσε τις καρδιές των τηλεθεατών.

Η Ναντιέζντα Σερέζκινα μόλις είχε αρχίσει το σταντ-απ της στη διάρκεια εκπομπής του τηλεοπτικού σταθμού Mir, μίλαγε για την καλοκαιρία στη Μόσχα, όταν ο Μάρτιν, το Γκόλντεν Ριτρίβερ, της πήρε το μικρόφωνο από το χέρι.

Η δημοσιογράφος πρόλαβε αρκετά γρήγορα τον σκύλο, που προφανώς είχε διάθεση για παιγνίδι. Την άφησε να του πάρει το μικρόφωνο από το στόμα. Εκείνη συνέχισε κατόπιν το ρεπορτάζ της, δίνοντας μερικά χάδια στον καινούργιο της φίλο.

Το βίντεο του απρόοπτου έγινε πολύ γρήγορα το δημοφιλέστερο στο κανάλι του Μιρ στην πλατφόρμα YouTube, συγκεντρώνοντας κάπου μισό εκατομμύριο θεάσεις μέσα σε τέσσερις ημέρες.

