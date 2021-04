Αθλητικά

Euro 2020: Σκέψεις της UEFA για πολυπληθείς αποστολές

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα σχέδια της Ομοσπονδίας να επιτρέψει αποστολές με περισσότερα μέλη από όσα συνήθως

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του ερχόμενου καλοκαιριού θα είναι διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζαμε, καθώς 12 γήπεδα σε 12 χώρες θα μοιραστούν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης με το στάδιο Wembley του Λονδίνου να είναι εκείνο που θα φιλοξενήσει τον τελικό.

Πρόκειται για μία πολύ ωραία ιδέα, καθώς φίλαθλοι από όλα τα μήκη και τα πλάτη της ηπείρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης, ανεξαρτήτως απ’ το αν η χώρα τους συμμετέχει σ’ αυτή.

Ωστόσο, το ξέσπασμα της πανδημίας θα μπορούσε να πει κανείς πως έκανε αυτή την ιδέα να γυρίσει… μπούμερανγκ στη UEFA, αφού, ακόμη και μετά την αναβολή της διοργάνωσης από το περσινό για το φετινό καλοκαίρι, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της.

Προκειμένου, λοιπόν, να διευκολύνει τις ομοσπονδίες των χωρών που θα συμμετάσχουν στο Euro 2020, η UEFA σκέφτεται να αυξήσει των αριθμό των ποδοσφαιριστών, από τους οποίους θα αποτελούνται οι αποστολές των ομάδων και, αντί για 23 που είθισται να είναι, να γίνουν 25.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, και οι προπονητές θα έχουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για την ομάδα τους και οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο χορτάρι περισσότερους ποδοσφαιριστές, ενώ, επίσης, μεγαλύτερος αριθμός ποδοσφαιριστών θα έχει την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία της συμμετοχής σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

