Ισπανία: το εμβόλιο της AstraZeneca θα χορηγείται μόνο στις ηλικίες 60-65

Αίσθησή έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του ισπανικού Υπουργείου Υγείας, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της εκτίμησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ενημέρωσε χθες Τετάρτη ότι αποφάσισε το εμβόλιο της αγγλοσουηδικής φαρμακευτικής βιομηχανίας AstraZeneca για τον νέο κορονοϊό να συνεχίσει να χορηγείται μεν, αλλά μόνο σε πολίτες μεταξύ 60 και 65 ετών, μετά τις ανακοινώσεις ευρωπαϊκών και βρετανικών εποπτικών φορέων που επιβεβαίωσαν την συσχέτιση του προϊόντος με σπάνιες περιπτώσεις θρομβώσεων στον εγκέφαλο.

«Θα συνεχίσουμε να χορηγούμε το εμβόλιο της AstraZeneca, όμως (στους πολίτες) από 60 ως 65 ετών», ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, η Καρολίνα Ντάριας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε έπειτα από σύσκεψη με τους επικεφαλής των περιφερειακών υγειονομικών υπηρεσιών.

Η κυρία Ντάριας ανακοίνωσε την απόφαση αυτή μερικές ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της εκτίμησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ότι οι θρομβώσεις θα πρέπει να καταγραφούν ως μια από τις σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου που ανέπτυξε η αγγλοσουηδική φαρμακευτική σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

