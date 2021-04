Οικονομία

Ρυθμίσεις 100 -120 δόσεων: τρίτη ευκαιρία για τους πληγέντες

Ποιοι δικαιούνται επανένταξη στις ρυθμίσεις. Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

«Τρίτη ευκαιρία» για επανένταξη στης ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων που νομοθετήθηκαν το 2015 και το 2019 δίνει σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, δυνατότητα επανένταξης στις παραπάνω ρυθμίσεις έχουν όσοι οφειλέτες είτε μεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης αλλά υπέβαλαν αίτηση επανένταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, όταν η σχετική νομοθετική ρύθμιση προέβλεπε ότι η αίτηση έπρεπε να υποβληθεί έως τις 31/12/2020, είτε δεν υπέβαλαν αίτηση επανένταξης ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Με βάση την εγκύκλιο, επανεντάσσονται:

Α. οφειλέτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης, όπως διαπιστώνεται μετά από έλεγχο που διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση επανένταξης μετά την 01.01.2021. Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση .

Β. οφειλέτες, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν υπέβαλαν την αίτηση επανένταξης, εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ.) μέχρι και 29.04.2021 και:

είτε η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 έχει παραταθεί, σύμφωνα με τις ΑΥΟ Α.1014/2021 (Β’ 286), Α.1015/2021 (Β’ 246), Α.1028/2021 (Β’ 726) και Α.1029/2021( Β’ 617),

είτε έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον τη δόση Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021.

Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εξόφλησης ή παράτασης καταβολής των προαναφερόμενων δόσεων, οι οφειλέτες της παρούσας περίπτωσης (Β΄) δεν μπορούν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), σύμφωνα με τους αναλυτικά αναφερόμενους στην Ε.2198/2020 λόγους απώλειας εκάστης ρύθμισης. Ειδικότερα: (α) η ρύθμιση των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019 απόλλυται, μεταξύ άλλων, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης και (β) η ρύθμιση των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 απόλλυται, μεταξύ άλλων, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης.

