Self test: στα φαρμακεία όλης της χώρας για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς

Πως θα γίνεται η χορήγηση στους δικαιούχους και τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που το δείγμα βγει θετικό

Επεκτείνεται σήμερα σε όλη τη χώρα, από τα 11.000 φαρμακεία, η δωρεάν διάθεση των self tests ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19, αποκλειστικά για μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς.

Μέχρι σήμερα 700.000 τεστ είναι διαθέσιμα από τα φαρμακεία.

Έχουν παραληφθεί 2 εκατομμύρια τεστ και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα παραληφθούν άλλα 7 εκατομμύρια.

Η χορήγηση στους δικαιούχους, γίνεται με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και μαζί με το κιτ του self test, ο δικαιούχος παραλαμβάνει από τον φαρμακοποιό και τις γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.

Η καταχώρηση των self tests ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο.

Τα self tests είναι ρινικό test, ταχείας ανίχνευσης (ρινικό δείγμα αντί για ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό), γίνεται στο σπίτι και δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Διευκρινίζεται ότι το ατομικό τεστ αφορά σε υγιή και ασυμπτωματικά άτομα, ενώ όταν ένας πολίτης έχει συμπτώματα λοίμωξης, δηλαδή, πυρετό, βήχα ή και άλλα, το αρνητικό τεστ θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με ένα μοριακό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι το self test πραγματοποιείται από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του (θετικό ή αρνητικό) θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε χθες, ωστόσο η φόρμα δήλωσης του αποτελέσματος θα είναι λειτουργική από την Κυριακή, 11 Απριλίου, 24 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος χρειάζεται να γίνει επαναληπτικό τεστ αντιγόνου από επαγγελματία υγείας.

