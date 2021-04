Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: τι δείχνει το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής (βίντεο)

Τι είπε ο Ν. Τσιβγούλης για το εμβόλιο της AstraZeneca. Η εκτίμηση του για το αν θα πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στη χορήγηση του στη χώρα μας.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε πως το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής, είναι σταθερά υψηλό τους τελευταίους 2 μήνες, τοποθετώντας την κορύφωση του στη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου.

Εξέφρασε όμως την συγκρατημένη αισιοδοξία του, καθώς αυτή την εβδομάδα παρατηρείται μια μικρή ύφεση, η οποία όμως για να γίνει τάση θα πρέπει να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Θωμαΐδη, το άνοιγμα του λιανεμπορίου δεν έδειξε να φέρνει κάποια επιβάρυνση στο ιικό φορτίο και μένει να δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με το άνοιγμα των σχολείων. Πάντως, ο κ. Θωμαΐδης προέβλεψε ότι τα κρούσματα θα είναι υψηλά σε αριθμό και την επόμενη εβδομάδα.

Στην ίδια εκπομπή, μίλησε και ο καθηγητής Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γιώργος Τσιβγούλης, ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα του εμβολίου της AstraZeneca, ξεκαθάρισε πως τα όποια περιστατικά θρομβώσεων καταγράφηκαν, περιορίστηκαν μέσα στο πρώτο εικοσαήμερα μετά τον εμβολιασμό με την πρώτη δόση. Κατά συνέπεια για όσους έχουν περάσει 20 μέρες μετά τον πρώτο εμβολιασμό και δεν έχουν κανένα πρόβλημα μπορούν να προχωρήσουν με ασφάλεια στον δεύτερο εμβολιασμό.

Άλλωστε όπως είπε ο κ. Τσιβγούλης, υπάρχει γνωστή θεραπεία για τα περιστατικά εγκεφαλικών θρομβώσεων που παρατηρήθηκαν και αν κάποιος θεωρεί ότι έχει συμπτώματα μπορεί να κάνει μια απλή εξέταση γενικής αίματος για να διαπιστώσει αν έχει πρόβλημα.

Δίνοντας τα στατιστικά στοιχεία, είπε ότι στην Ευρώπη καταγράφηκαν 62 περιστατικά θρομβώσεων σε 25 εκ. εμβολιασμένων με AstraZeneca. Στην Γερμανία το ποσοστό ήταν πολύ υψηλότερο από αυτό που καταγράφηκε στην Βρετανία και σε αυτό οφείλονται και οι διαφορετικές οδηγίες που έχουν δοθεί.

Τέλος, ο κ. Τσιβγούλης είπε ότι αν συμμετείχε στην αρμόδια επιτροπή που θα εισηγηθεί για το τι θα κάνουμε στην Ελλάδα με το εμβόλιο της AstraZeneca, θα εισηγούνταν να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί χωρίς κανέναν περιορισμό.

