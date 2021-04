Υγεία - Περιβάλλον

Οδηγίες για τα απόβλητα self-test Covid-19

Οδηγίες για το πού πρέπει να πεταχτούν τα απόβλητα μετά το self test δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οδηγίες για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων από τη χρήση των self-test δόθηκαν από τη γενική γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την έναρξη της μαζικής χρήσης των εν λόγω self-test από τους πολίτες.

Ειδικότερα, εάν το τεστ είναι αρνητικό:

Απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα, δηλαδή τοποθετείται σε πλαστική σακούλα και απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι κάδο).

Αν το τεστ είναι θετικό:

Απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς, σε σακούλα καλά κλεισμένη η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτής και απορρίπτεται στον πράσινο ή γκρι κάδο.

Τα απόβλητα των self-test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

Σημειώνεται επίσης ότι οδηγίες ισχύουν όταν δεν υπάρχει ειδική συσκευασία απόρριψης για το self-test.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι ισχύουν και οι γενικές οδηγίες για τα απόβλητα Covid-19.

