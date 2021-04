Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αγωνία για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού

Σε ποια επίπεδα κινούνται οι εμβολιασμοί για τον κορονοϊό ανά ηλικιακή ομάδα. Τι προβληματίζει τις Αρχές.

Οι δύο συναπτές συναντήσεις του Κυρ. Μητσοτάκη την Πέμπτη και την Παρασκευή με ανθρώπους ηλικίας από 60 ετών και πάνω δεν ήταν τυχαίες. Εντάσσονται σε έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό της κυβέρνησης που είναι κομβικό κομμάτι του σχεδίου «Ελευθερία» και του τελικού στόχου για την ολική επιστροφή στην κανονική ζωή στις αρχές του θέρους. Ο πρωθυπουργός, με αυτές τις συναντήσεις, θέλησε να περάσει ισχυρό μήνυμα σε όλες αυτές τις ηλικίες για το πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμένων σε αυτό το ηλικιακό target group, που είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο για την επιτυχή έκβαση του κυβερνητικού σχεδίου.

Συντονισμένη προσπάθεια

Η συντονισμένη προσπάθεια του πρωθυπουργού να πειστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας ώστε να εμβολιαστούν εδράζεται σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Σήμερα στις ηλικίες 60-64, μόλις το 47% είτε έχει κάνει μία δόση εμβολίου είτε έχει κλείσει ραντεβού για να κάνει, δίνοντας ένα πολύ μεγάλο βαθμό βελτίωσης του ποσοστού. Βεβαίως, για τη μη ικανοποιητική συμμετοχή στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ευθύνονται και οι αντιφατικές πληροφορίες για το εμβόλιο της AstraZeneca που προορίζεται για αυτές τις ηλικίες και δημιουργεί δικαιολογημένες επιφυλάξεις σε μια μερίδα συμπολιτών μας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που στο Μαξίμου εικάζουν πως γρήγορα θα ξεπεραστεί.

Από εκεί και πέρα, στις ηλικίες 65-69 έχει προσέλθει για εμβόλιο (ή έχει κλείσει ραντεβού) το 50%. Το ποσοστό μεγαλώνει αισθητά στη δεκαετία 70 έως 80. Συγκεκριμένα, στο target group 70-74 το ίδιο ποσοστό ανεβαίνει στο 57%, ενώ στους 75-79 «εκτοξεύεται» στο 75%, που είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικό. Στις ηλικίες 80-84 το ποσοστό ανέρχεται στο 63%, ενώ, τέλος, στους 85 και άνω φτάνει το 62%. Αν κάνουμε μια μαθηματική πράξη και βγάλουμε τον συνολικό μέσο όρο των πολιτών από 60 ετών και πάνω που είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό, θα δούμε πως ανέρχεται στο 60%. Πρόκειται για ένα καλό ποσοστό, το οποίο όμως είναι βέβαιο πως χρήζει βελτίωσης, εξ ου και η προσωπική καμπάνια των τελευταίων δύο ημερών από τον κ. Κυρ. Μητσοτάκη.

Οι άνω των 60 θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τον χρόνο της πλήρους επιστροφής στην κανονικότητα. Και αυτό συμβαίνει καθώς, παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως και οι πιο νέοι κινδυνεύουν με σοβαρή νόσηση, οι μεγαλύτερης ηλικίας είναι κατά κανόνα πιο ευάλωτοι και καταλήγουν πιο εύκολα στο νοσοκομείο και στις ΜΕΘ. Συνεπώς, στο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πως η πλήρης θωράκισή τους θα επιτρέψει πολύ μεγάλη χαλάρωση στις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες και ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει την ολική επαναφορά στην κανονικότητα, έστω και με κανόνες που ούτως ή άλλως θα είναι κομμάτι της ζωής μας και αυτό το καλοκαίρι. Η θωράκιση των μεγαλύτερων ηλικιών από το εμβόλιο φάνηκε ήδη στο τρίτο κύμα, που, παρά τη σφοδρότητά του, είχε μικρότερο αντίκτυπο στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι κατά πολύ μικρότερος του δεύτερου κύματος, ενώ και στις εισαγωγές έχει μειωθεί το ποσοστό των 75 ετών και άνω, που όπως φαίνεται και στον πίνακα έχει εμβολιαστεί σε πολύ ικανοποιητικό ποσοστό. Τούτο το σημείωσε και ο πρωθυπουργός, λέγοντας σε πρόσφατη τοποθέτησή του στη Βουλή ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τον εμβολιασμό των μεγαλύτερων ηλικιών έχουν αρχίσει ήδη να φαίνονται σε αυτό το τρίτο κύμα.

Χθες, ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών των συνταξιούχων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έκανε σχετικό κάλεσμα. Συγκεκριμένα, ζήτησε «να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να πείσουμε τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας –κατά κανόνα συνταξιούχους– να προσέλθουν και να κάνουν το εμβόλιο» και πρόσθεσε: «Έχουμε απτές αποδείξεις, όχι μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από τα στοιχεία που έχουμε από την Ελλάδα, ότι η μεγάλη πλειονότητα, η συντριπτική πλειονότητα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι αρρωσταίνουν, διασωληνώνονται ή δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί». Η συντονισμένη προσπάθεια του Μαξίμου να πείσει όσο τον δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας σε αυτές τις ηλικίες να εμβολιαστούν φάνηκε και από τις τελευταίες τοποθετήσεις της κ. Αριστοτελίας Πελώνη. Η κυβερνητική εκπρόσωπος, μιλώντας χθες στο Οpen, κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, με την ευγενική παρότρυνση «παρακαλούμε τους συμπολίτες μας αυτών των ηλικιών να το ξανασκεφτούν» και κάνοντας σαφές πως η αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμένων από 60 ετών και άνω αποτελεί ένα βασικό στοίχημα για το Μαξίμου.

