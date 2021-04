Πολιτισμός

Νία Βαρντάλος -“Γάμος αλά ελληνικά”: Έρχεται και τρίτη ταινία

H ελληνικής καταγωγής σταρ του Hollywood παραδέχτηκε ότι ετοιμάζεται το sequel της ταινίας εδώ και καιρό.

Το τρίτο μέρος της κωμικής σειράς ταινιών “Γάμος αλά ελληνικά” ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει η Νία Βαρντάλος.

Για την ακρίβεια, η ελληνικής καταγωγής σταρ του Hollywood παραδέχτηκε ότι ετοιμάζεται το sequel της ταινίας εδώ και καιρό.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το σενάριο να είναι ήδη έτοιμο, όμως η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει εμπόδια στα σχέδιά της.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Nia Vardalos ξεκαθάρισε ότι όταν το ζήτημα λυθεί θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

