Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Pfizer- Μπουρλά: Πιθανόν να χρειαστεί και τρίτη δόση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα εμβόλια θα καταστούν σημαντικό εργαλείο στη μάχη κατά των μεταδοτικών μεταλλάξεων του ιού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε ότι είναι "πιθανό" να χρειάζεται νέος εμβολιασμός εντός 12 μηνών μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι είναι πιθανό ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού να γίνεται ετησίως.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί δυνητικά να μολυνθεί από τον κορονοϊό, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα εμβόλια θα καταστούν σημαντικό εργαλείο στη μάχη κατά των εξαιρετικά μεταδοτικών μεταλλάξεων του ιού.

Η επιστημονική κοινότητα δεν γνωρίζει προς το παρόν με βεβαιότητα πόσο καιρό διαρκεί η προστασία έναντι του ιού από τη στιγμή που κάποιος έχει πλήρως εμβολιασθεί.

Η Pfizer πάντως ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι το εμβόλιό της για την Covid-19 είναι αποτελεσματικό άνω του 91% στην προστασία κατά της νόσου και 95% αποτελεσματικό έναντι της σοβαρής ασθένειας έως και έξι μήνες μετά την δεύτερη δόση.

Πάντως, ο Άλμπερτ Μπουρλά θεωρεί ρεαλιστική την επιστροφή στη φυσιολογική ζωή στα τέλη του φθινοπώρου.

"Αυτό αποδείχθηκε από την εμπειρία του Ισραήλ, όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έχουν ήδη εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Biontech / Pfizer", είπε σε συνέντευξή του στη γερμανική οικονομική εφημερίδα "Handelsblatt" (η οποία θα δημοσιευτεί ολόκληρη στο αυριανό της φύλλο) και σε τρεις ακόμη ευρωπαϊκές εφημερίδες (την ιταλική "La Stampa", τη γαλλική "Les Echos" και την ισπανική "El Mundo").

Οι δηλώσεις του κ. Μπουρλά δημοσιοποιήθηκαν μεν σήμερα αλλά κατεγράφησαν την 1η Απριλίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της αμερικανικής πολυεθνικής CVS Health, σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNBC.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Γαύδο: Νέο στοιχείο στο διαλυμένο αυτοκίνητο που ξεψύχησε η Κορίνα (εικόνες)

Γονέας αρνητής των self test χτύπησε Διευθυντή Σχολείου

Θεσσαλονίκη: επεισόδια με μολότοφ και χημικά (εικόνες)